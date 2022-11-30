В магнитогорской школе ввели карантин в двух классах из-за вспышки гепатита А

Среди учеников школы по желанию родителей будет проходить вакцинация от гепатита Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске выявили вспышку Гепатита А среди учеников школы № 39. Из-за инфекционного заболевания в двух классах ввели карантин – дети обучаются в отдельном крыле здания, используются дезсредства и рециркуляторы, также соблюдается режим проветривания помещений. Об этом КП-Челябинск рассказали в городской администрации.

— Обработка поверхностей в зоне рекреации и санузлах производится после каждой перемены. Питание обучающихся этих классов осуществляется по специальному графику за отдельным столом из специально отведенной промаркированной посуды, которая после приема пищи обрабатывается в дезинфицирующем растворе, — прокомментировали в управлении образования администрации города Магнитогорска.

После проверки школы Роспотребнадзор выдал предписание о проведении вакцинации среди учащихся. Детям, чьи родители дадут письменное согласие, сделают прививку «Хаврикс».

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова рассказала, что ситуация в школе №39 сейчас стоит на контроле Роспотребнадзора и администрации Магнитогорска. По ее словам, все заболевшие дети находятся под наблюдением врачей.

— При выявлении случаев проводится дополнительная обработка помещений, заболевший ребенок изолируется. Закрытия на карантин детского коллектива в подобной ситуации не требуется, — сообщила Елена Коузова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru