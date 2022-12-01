Челябинка сама вытащила ребенка во время «гламурных родов»

Малыша и маму уже выписали. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Многодетная мама из Челябинска совершила настоящее чудо – сама достала ребенка из живота после кесарева сечения. Гламурные роды сейчас в моде – мамочка сама подхватывает ребенка и тут же прижимает к груди. В нашем регионе такую операцию провели впервые. Молодая мама говорит, что это как достать ребенка из кроватки. Но кадры на видео говорят об обратном. Ирина Жигова рассказала КП-Челябинск о первом прикосновении к ребенку, рисках и своих ощущениях.

Необычным родам быть

У Ирины Жиговой в 35 лет три ребенка и три кесаревых сечений. Самыми необычными стали роды младшего сына Юрочки. Мамочка сама вытащила малыша из живота.

Попробовать «гламурное кесарево» Ирине предложили ее врачи. Сначала будущая мама засомневалась – все-таки есть риски. Но врачи успокоили и показали все на манекене. Было решено: необычным родам быть!

− Полностью доверяю своему врачу, двое предыдущих детей тоже появились на свет благодаря Юлии Яковлевой и Ирине Антосевой. Полностью доверяю этим докторам и хирургам. Успех был неизбежен, − смеется молодая мама, прижимая к груди малыша.

На манекене с открывающимся животом Ирине показали, в какой момент и как нужно подхватить ребенка. И успокоили, если что-то пойдет не так, врачи проведут обычное кесарево.

− Было понятно, что риски минимальные. В операции было задействовано человек 10: анестезиологи, хирурги, другие специалисты. Его в любой момент мог кто-то поддержать, − добавляет Ирина.

Ребенок на груди – значит все в порядке

И вот наступил волнительный день родов – 25 ноября. Это было уже третье кесарево в жизни Ирины, но предыдущий опыт помогал мало. Привычную простынку убрали – Ирина видела все, что происходит. И руками в перчатках, из-за которых кесарево и назвали «гламурным», прижала к себе сына.

− Ты ребенка не сама полностью достаешь. По поясничный отдел его достает хирург. А дальше подхватываешь, достаешь и прикладываешь к себе на грудь. Это примерно так же, как взять его из кроватки. Это не сложно технически − не нужно его из раны доставать.

Во время предыдущих двух родов Ирина видела ребенка после того, как его достали, помыли и уже показали мамочке. Поэтому и первое прикосновение к ребенку было другим по накалу эмоций.

− Беременность была сложная. Все время стрессовала, врачи ставили разные диагнозы. А тут достала малыша, приложила к груди и вдохнула этот запах! Наступила эйфория. Даже не замечала, что там дальше идет операция. У тебя ребенок на груди – значит все в порядке, все пройдено. Очень сильные эмоции! Прибывала в состоянии счастья: все позади и на руках твой здоровый малыш.

После третьего кесарево сечения организм восстанавливается тяжелее, признается Ирина. Но другого выхода у нее не было. Поэтому рада, что смогла перекрыть негатив первым прикосновением к малышу.

− «Гламурное» кесарево сечение оставило более-менее приятное впечатление. Во время операции подташнивало, не очень себя чувствовала. А этот момент с малышом все сгладил. Запомнила не свои неприятные ощущения, а то, как он лежал у меня на груди и грелся.

Через пять дней маму и малыша выписали. Дома их ждали два старших сына и любящий отец. Он, к слову, еще больше восхищен своей женой после таких необычных родов.

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