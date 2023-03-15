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Общество15 марта 2023 5:46

Моя главная задача – взять посылку у мамы и отдать сыну: южноуралец уже шестой раз отвез помощь бойцам СВО

Житель Усть-Катава Герман Белый организовал большую сеть по поддержке мобилизованным и их семьям
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
В последнюю поездку Герман с командой отвезли более 150 посылок. Проехали не одну тысячу километров по линии соприкосновения.

В последнюю поездку Герман с командой отвезли более 150 посылок. Проехали не одну тысячу километров по линии соприкосновения.

Фото: Анна ВОЛКОВА

Сам себя он в шутку называет «почтальон», матерый почтальон. 33-летний предприниматель из Усть-Катава Герман Белый собирает помощь бойцам СВО и сам лично в руки отдает посылки ребятам — то, что передают родные, и то, что удается собрать вместе с бизнесом и простыми людьми в городах горно-заводской зоны. Современные аптечки, технику, вещи, продукты — только то, что нужно и важно для ребят, что спасет им жизнь. Не так давно Герман вернулся из шестой поездки. Страшно, тяжело, опасно, но по-другому он не может. Дома его ждет жена и дети, но там — на линии соприкосновения - его еще больше ждут наши бойцы.

ТАМ ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Германа Белого хорошо знают в Усть-Катаве. Город маленький, все друг у друга на виду. Он работает в администрации города и параллельно развивает небольшой бизнес — держит магазинчики и ателье на автостоянке на М-5. А еще у него много друзей и единомышленников. Еще до начала СВО Герман с другими неравнодушными устькатавцами взялся за благоустройство города, за создание мест для отдыха. Успели сделать спортивную площадку, но тут начались волнения. Первым волонтерским «делом» Германа стал сбор друзей-военных, которых направили на белорусское направление.

Гуманитарную помощь собирают школы, предприятия, детские сады.

Гуманитарную помощь собирают школы, предприятия, детские сады.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Сначала собирали посылки с одеждой, продуктами на свои средства, когда требовалось купить что-то дорогостоящее, просили о помощи предпринимателей. Еще до мобилизации, мы основали костяк людей, готовых нас поддержать. И не только из Челябинской области, но и из других регионов, — рассказывает КП-Челябинск Герман Белый.

А когда объявили мобилизацию Герман взял на себя сбор ребят — медикаменты, вещмешки, продукты. Собирали с миру по нитке, а позже открыли отдельный счет — было много желающих помочь с обмундированием ребят.

Много внимания в сборах уделяется медикаментам.

Много внимания в сборах уделяется медикаментам.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Собирал и отправлял мобилизованных, смотрели, кто и куда уезжает, ездили в палаточный лагерь вместе с главой Усть-Катавского городского округа Сергеем Семковым в Чебаркуль, чтобы узнать, какие проблемы у ребят, что им нужно. Ведь далеко не у всех есть возможность нормально одеться. Это очень дорого. Бросали клич — люди приносили медикаменты, вещи новые, продукты, докупали что-то сами, город помогал. В первый сбор собрали общими усилиями 34 бойцов, всех оснастили личными аптечками.

А летом Герман первый раз отправился в зону СВО, к своим ребятам. Добирались долго и проблематично. С ребятами мужчина прожил долго, со всеми поговорил, поучаствовал в учениях, побывал на полигоне.

Житель Юрюзани откликнулся на сбор и принес машинку "Малютку" и порошок.

Житель Юрюзани откликнулся на сбор и принес машинку "Малютку" и порошок.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Бог уберег, за полчаса до приезда на полигон туда прилетел «хаймарс». Посмотрел на все это и решил, что если мы не будем поддерживать ребят, то будет тяжело. Хоть армия и обеспечена, но без нашей помощи вообще никак, — говорит Герман Белый. — Я изучаю тактическую медицину сейчас, пообщался с бойцами и понял, что многие из них имеют очень поверхностное представление о том, как оказывать себе и другим помощь. Поэтому сейчас в каждую поездку помимо посылок мы собираем дополнительно аптечки. И я не про аспирин и тканевый жгут. Нормально укомплектованная аптечка обходится в сумму около 20 тысяч рублей. Сейчас есть много медсредств, которые быстро и эффективно могут стабилизировать состояние и спасти человеку жизнь: турникет, воздуховоды, хорошие обезболивающее, специальный порошок, который можно засыпать в рану. С лекарствами вообще было туго, что-то заказываем в Москве, что-то на маркетплейсах.

К сборам помощи подключались все.

К сборам помощи подключались все.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Герман построил свою цепочку по доставке посылок. Постепенно к движению начали присоединяться ребята из Сатки, Бакала, Катав-Ивановска, Троицка, Челябинска и других городов.

В помещении военкомата Усть-Катава организовали швейный цех, где отшивают большую линейку продукции. Начинали с носков двух типов — тонкие для берцев и более плотные для отдыха, потом расширились до трех видов термобелья, флисовых костюмов. А сейчас цех выходит на тактику — шьют тактические носилки, плитоноски, подсумки для магазинов автоматов Калашникова.

Помощь собирают по запросам бойцов.

Помощь собирают по запросам бойцов.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Деньги от предпринимателей, заводов со всей области, неравнодушных людей, письма и сладости от детишек, школьников, воспитанников детских домов — помощь идет отовсюду. Такая активная работа не осталась незамеченной, Германа Белого включили в состав штаба КСВО по Челябинской области (комитет семей воинов отечества), он отвечает за горно-заводскую зону. Причем решаются вопросы не только с гуманитарной помощью, но и с помощью семьям — с выплатами, поддержке родных, военнопленными, поиском пропавших и многие другие вопросы. Все средства, которые удается собрать Герману Белому, подотчетны и любой желающий может проверить информацию.

«ПРИВЕТ ОТ МАМЫ»

— Моя самая главная задача – взять посылку у мамы и отдать сыну, из рук в руки. Есть много моментов, когда далеко не все доходит, если доставлять по-другому. Я работаю только по запросам ребят, а их после поездок становится все больше и больше. Не раз в мою цепочку пытались вклиниться посредники, но нет, так не пойдет, — говорит Герман Белый.

В личные посылки Герман никогда не заглядывает, единственное просит, чтобы не клали запрещенные вещества и алкоголь. А еще — всю технику везет отдельно, просит отдавать лично. Так есть 100% уверенность, что она придет адресату.

Перед шестой поездкой Герман Белый получил благословение владыки Викентия, епископа Златоустовского и Саткинского.

Перед шестой поездкой Герман Белый получил благословение владыки Викентия, епископа Златоустовского и Саткинского.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Мы тут ходим по копейке собираем, бабушки последнее приносят. Такая помощь не может уходить налево. Такого не будет, я за это отвечаю, — говорит Герман.

Если что-то нужно дополнительно, волонтеры собирают отдельно. Все по запросу. Ребята связываются с родными, говорят, что нужно — а те, в свою очередь, передают всю информацию Герману. У мужчины есть свои секреты, как связываться с бойцами, но он уверен — когда колонна заезжает на территорию СВО, все кто нужно, уже знают об этом. Бывали ситуации, когда не получалось связаться с бойцом, но случай все равно их сводил друг с другом.

Команда Германа Белого перед шестой поездкой в зону СВО.

Команда Германа Белого перед шестой поездкой в зону СВО.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Удается мужчине пообщаться с ребятами на месте:

— Приезжаем на место, ребята из окопов вылезают, разбирают посылки. Это, говорю, тебе мама передала, это от нас, фотографирую. Подтягиваются другие, говорят, что нужно – кому-то нательное белье, кому-то шапка нужна, кому-то медицина. Ситуация в позициях может сильно отличается — два километра в сторону, и все — потребности уже другие. Ну и от командиров многое зависит. Когда выезжаем из опасной зоны, тут же приходят звонки и сообщения с благодарностями, звонят из других регионов, просят в следующую поездку взять посылку для их сына.

«РЕБЯТА ВОЮЮТ НЕ ЗА РЕСУРСЫ, А ЗА ТЕХ, КТО У НИХ ЗА СПИНОЙ»

Как рассказал Герман, даже письма и рисунки детей — большой вклад в общее дело:

— До слез. Бойцы забирают себе письма и рисунки детей, бережно хранят. У многих есть свои дети. Говорят, когда ты открываешь письмо, а там детская ладошка — до слез. Это греет душу, поднимает дух. Ты понимаешь, что воюешь не за ресурсы, а за тех людей, что у тебя за спиной. Что будет, если мы пропустим врага? Как наши дети будут жить в такой стране? — говорит Герман Белый.

Все ребята в зоне СВО получили свои посылки.

Все ребята в зоне СВО получили свои посылки.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Многие из бойцов начинают верить в Бога, такая поддержка тоже нужна. В гуманитарных грузах — нередко православная атрибутика. В последние две поездки с Германом ездил иерей Сергий Кочетов. Находясь в зоне СВО, он выполнял священнический долг — совершал таинства исповеди, крещения, причащал военнослужащих, служил молебны. Такие поездки кардинально меняют взгляды на жизнь, уверен Герман:

— Многие не понимают, не задумываются, что сейчас самое время для того, чтобы сплотиться. Думаете, это все игра? Не рядом и ладно? Нет. Едешь там, смотришь в глаза местным, а в них - пустота, они как призраки, настолько устали, натерпелись, их уже не напугаешь ничем, потому что отобрали все, кроме жизни. Если бы люди понимали, что там происходит, все было бы по-другому. Поэтому нужно помогать. Наша Россия всегда держалась на честных и обычных людях. И победа будет нашей общей заслугой, заработанной не только кровью и потом наших ребят, но и всеми неравнодушными жителями. Наши люди крепки духом, понимают, что каждый, кто находится здесь, может помочь, — задается вопросом Герман Белый. — Почему люди живут так безразлично? Моя задача — разбудить их, встряхнуть. У каждого есть свои беды и радостные моменты, но если ты видишь, что кому-то нужна твоя помощь – помоги. Слишком много сейчас стало людей, которые отгораживаются. Мол, пока меня не касается, не хочу даже думать. Как это вообще возможно? Сейчас главное — защищать Родину. А у нас вроде никто никому ничего не должен, хотя мы можем многое делать хорошее сообща.

Одну из машин предоставил неравнодушный житель региона Игорь.

Одну из машин предоставил неравнодушный житель региона Игорь.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«КОГДА ЕДЕШЬ, НЕ ДУМАЕШЬ О СТРАХЕ»

Герман Белый — не профессиональный военный. Каждую поездку и он, и люди, которые едут с ним, рискуют своей жизнью, чтобы довезти долгожданные посылки.

— Страшно?

— Страшно. А что делать? Им тоже там страшно. Когда передвигаешься по территории, когда в 100 метрах что-то взрывается, не до паники, ты думаешь, как тебе вывезти людей. Первую поездку с батюшкой под молитву выезжали. А вот когда выбираешься — накрывает, как будто в космос слетал.

Шестая поездка оказалась тяжелой. Машины несколько раз ломались. Теперь ребята будут ограничивать габариты посылок.

Шестая поездка оказалась тяжелой. Машины несколько раз ломались. Теперь ребята будут ограничивать габариты посылок.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Когда вы успеваете все: координировать сборы, встречаться с представителями разных организаций, конфессий, властными структурами?

— А я и не успеваю. Я постоянно на работе, даже если на официальной работе отпуск, я все равно не могу расслабиться. Каждый день с утра до полуночи разговоры, встречи, звонки.

— А как жена реагирует на ваши поездки. У вас же есть дети?

— Жена смирилась. Говорит, если я скажу не ехать, ты же все равно поедешь. На провокации не ведется. Был случай, когда попали в жесткую зону, местные увидели номер машины, позвонили родным, сказали, что мы в плену, требовали выкуп. Но нет. Да и мы теперь ездим без номеров.

А вообще если уж я начал этим заниматься, то не брошу. Что я скажу, что я устал? А ребята там бросят автомат и скажут, что тоже устали? Нет.

О своих поездках и работе Герман Белый рассказывает в телеграмм-канале «Помощь военным СВО Южный Урал».

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