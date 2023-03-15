Моя главная задача – взять посылку у мамы и отдать сыну: южноуралец уже шестой раз отвез помощь бойцам СВО

В последнюю поездку Герман с командой отвезли более 150 посылок. Проехали не одну тысячу километров по линии соприкосновения. Фото: Анна ВОЛКОВА

Сам себя он в шутку называет «почтальон», матерый почтальон. 33-летний предприниматель из Усть-Катава Герман Белый собирает помощь бойцам СВО и сам лично в руки отдает посылки ребятам — то, что передают родные, и то, что удается собрать вместе с бизнесом и простыми людьми в городах горно-заводской зоны. Современные аптечки, технику, вещи, продукты — только то, что нужно и важно для ребят, что спасет им жизнь. Не так давно Герман вернулся из шестой поездки. Страшно, тяжело, опасно, но по-другому он не может. Дома его ждет жена и дети, но там — на линии соприкосновения - его еще больше ждут наши бойцы.

ТАМ ЭТО МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Германа Белого хорошо знают в Усть-Катаве. Город маленький, все друг у друга на виду. Он работает в администрации города и параллельно развивает небольшой бизнес — держит магазинчики и ателье на автостоянке на М-5. А еще у него много друзей и единомышленников. Еще до начала СВО Герман с другими неравнодушными устькатавцами взялся за благоустройство города, за создание мест для отдыха. Успели сделать спортивную площадку, но тут начались волнения. Первым волонтерским «делом» Германа стал сбор друзей-военных, которых направили на белорусское направление.

Гуманитарную помощь собирают школы, предприятия, детские сады. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Сначала собирали посылки с одеждой, продуктами на свои средства, когда требовалось купить что-то дорогостоящее, просили о помощи предпринимателей. Еще до мобилизации, мы основали костяк людей, готовых нас поддержать. И не только из Челябинской области, но и из других регионов, — рассказывает КП-Челябинск Герман Белый.

А когда объявили мобилизацию Герман взял на себя сбор ребят — медикаменты, вещмешки, продукты. Собирали с миру по нитке, а позже открыли отдельный счет — было много желающих помочь с обмундированием ребят.

Много внимания в сборах уделяется медикаментам. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Собирал и отправлял мобилизованных, смотрели, кто и куда уезжает, ездили в палаточный лагерь вместе с главой Усть-Катавского городского округа Сергеем Семковым в Чебаркуль, чтобы узнать, какие проблемы у ребят, что им нужно. Ведь далеко не у всех есть возможность нормально одеться. Это очень дорого. Бросали клич — люди приносили медикаменты, вещи новые, продукты, докупали что-то сами, город помогал. В первый сбор собрали общими усилиями 34 бойцов, всех оснастили личными аптечками.

А летом Герман первый раз отправился в зону СВО, к своим ребятам. Добирались долго и проблематично. С ребятами мужчина прожил долго, со всеми поговорил, поучаствовал в учениях, побывал на полигоне.

Житель Юрюзани откликнулся на сбор и принес машинку "Малютку" и порошок. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Бог уберег, за полчаса до приезда на полигон туда прилетел «хаймарс». Посмотрел на все это и решил, что если мы не будем поддерживать ребят, то будет тяжело. Хоть армия и обеспечена, но без нашей помощи вообще никак, — говорит Герман Белый. — Я изучаю тактическую медицину сейчас, пообщался с бойцами и понял, что многие из них имеют очень поверхностное представление о том, как оказывать себе и другим помощь. Поэтому сейчас в каждую поездку помимо посылок мы собираем дополнительно аптечки. И я не про аспирин и тканевый жгут. Нормально укомплектованная аптечка обходится в сумму около 20 тысяч рублей. Сейчас есть много медсредств, которые быстро и эффективно могут стабилизировать состояние и спасти человеку жизнь: турникет, воздуховоды, хорошие обезболивающее, специальный порошок, который можно засыпать в рану. С лекарствами вообще было туго, что-то заказываем в Москве, что-то на маркетплейсах.

К сборам помощи подключались все. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Герман построил свою цепочку по доставке посылок. Постепенно к движению начали присоединяться ребята из Сатки, Бакала, Катав-Ивановска, Троицка, Челябинска и других городов.

В помещении военкомата Усть-Катава организовали швейный цех, где отшивают большую линейку продукции. Начинали с носков двух типов — тонкие для берцев и более плотные для отдыха, потом расширились до трех видов термобелья, флисовых костюмов. А сейчас цех выходит на тактику — шьют тактические носилки, плитоноски, подсумки для магазинов автоматов Калашникова.

Помощь собирают по запросам бойцов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Деньги от предпринимателей, заводов со всей области, неравнодушных людей, письма и сладости от детишек, школьников, воспитанников детских домов — помощь идет отовсюду. Такая активная работа не осталась незамеченной, Германа Белого включили в состав штаба КСВО по Челябинской области (комитет семей воинов отечества), он отвечает за горно-заводскую зону. Причем решаются вопросы не только с гуманитарной помощью, но и с помощью семьям — с выплатами, поддержке родных, военнопленными, поиском пропавших и многие другие вопросы. Все средства, которые удается собрать Герману Белому, подотчетны и любой желающий может проверить информацию.

«ПРИВЕТ ОТ МАМЫ»

— Моя самая главная задача – взять посылку у мамы и отдать сыну, из рук в руки. Есть много моментов, когда далеко не все доходит, если доставлять по-другому. Я работаю только по запросам ребят, а их после поездок становится все больше и больше. Не раз в мою цепочку пытались вклиниться посредники, но нет, так не пойдет, — говорит Герман Белый.

В личные посылки Герман никогда не заглядывает, единственное просит, чтобы не клали запрещенные вещества и алкоголь. А еще — всю технику везет отдельно, просит отдавать лично. Так есть 100% уверенность, что она придет адресату.

Перед шестой поездкой Герман Белый получил благословение владыки Викентия, епископа Златоустовского и Саткинского. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Мы тут ходим по копейке собираем, бабушки последнее приносят. Такая помощь не может уходить налево. Такого не будет, я за это отвечаю, — говорит Герман.

Если что-то нужно дополнительно, волонтеры собирают отдельно. Все по запросу. Ребята связываются с родными, говорят, что нужно — а те, в свою очередь, передают всю информацию Герману. У мужчины есть свои секреты, как связываться с бойцами, но он уверен — когда колонна заезжает на территорию СВО, все кто нужно, уже знают об этом. Бывали ситуации, когда не получалось связаться с бойцом, но случай все равно их сводил друг с другом.

Команда Германа Белого перед шестой поездкой в зону СВО. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Удается мужчине пообщаться с ребятами на месте:

— Приезжаем на место, ребята из окопов вылезают, разбирают посылки. Это, говорю, тебе мама передала, это от нас, фотографирую. Подтягиваются другие, говорят, что нужно – кому-то нательное белье, кому-то шапка нужна, кому-то медицина. Ситуация в позициях может сильно отличается — два километра в сторону, и все — потребности уже другие. Ну и от командиров многое зависит. Когда выезжаем из опасной зоны, тут же приходят звонки и сообщения с благодарностями, звонят из других регионов, просят в следующую поездку взять посылку для их сына.

«РЕБЯТА ВОЮЮТ НЕ ЗА РЕСУРСЫ, А ЗА ТЕХ, КТО У НИХ ЗА СПИНОЙ»

Как рассказал Герман, даже письма и рисунки детей — большой вклад в общее дело:

— До слез. Бойцы забирают себе письма и рисунки детей, бережно хранят. У многих есть свои дети. Говорят, когда ты открываешь письмо, а там детская ладошка — до слез. Это греет душу, поднимает дух. Ты понимаешь, что воюешь не за ресурсы, а за тех людей, что у тебя за спиной. Что будет, если мы пропустим врага? Как наши дети будут жить в такой стране? — говорит Герман Белый.

Все ребята в зоне СВО получили свои посылки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Многие из бойцов начинают верить в Бога, такая поддержка тоже нужна. В гуманитарных грузах — нередко православная атрибутика. В последние две поездки с Германом ездил иерей Сергий Кочетов. Находясь в зоне СВО, он выполнял священнический долг — совершал таинства исповеди, крещения, причащал военнослужащих, служил молебны. Такие поездки кардинально меняют взгляды на жизнь, уверен Герман:

— Многие не понимают, не задумываются, что сейчас самое время для того, чтобы сплотиться. Думаете, это все игра? Не рядом и ладно? Нет. Едешь там, смотришь в глаза местным, а в них - пустота, они как призраки, настолько устали, натерпелись, их уже не напугаешь ничем, потому что отобрали все, кроме жизни. Если бы люди понимали, что там происходит, все было бы по-другому. Поэтому нужно помогать. Наша Россия всегда держалась на честных и обычных людях. И победа будет нашей общей заслугой, заработанной не только кровью и потом наших ребят, но и всеми неравнодушными жителями. Наши люди крепки духом, понимают, что каждый, кто находится здесь, может помочь, — задается вопросом Герман Белый. — Почему люди живут так безразлично? Моя задача — разбудить их, встряхнуть. У каждого есть свои беды и радостные моменты, но если ты видишь, что кому-то нужна твоя помощь – помоги. Слишком много сейчас стало людей, которые отгораживаются. Мол, пока меня не касается, не хочу даже думать. Как это вообще возможно? Сейчас главное — защищать Родину. А у нас вроде никто никому ничего не должен, хотя мы можем многое делать хорошее сообща.

Одну из машин предоставил неравнодушный житель региона Игорь. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«КОГДА ЕДЕШЬ, НЕ ДУМАЕШЬ О СТРАХЕ»

Герман Белый — не профессиональный военный. Каждую поездку и он, и люди, которые едут с ним, рискуют своей жизнью, чтобы довезти долгожданные посылки.

— Страшно?

— Страшно. А что делать? Им тоже там страшно. Когда передвигаешься по территории, когда в 100 метрах что-то взрывается, не до паники, ты думаешь, как тебе вывезти людей. Первую поездку с батюшкой под молитву выезжали. А вот когда выбираешься — накрывает, как будто в космос слетал.

Шестая поездка оказалась тяжелой. Машины несколько раз ломались. Теперь ребята будут ограничивать габариты посылок. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Когда вы успеваете все: координировать сборы, встречаться с представителями разных организаций, конфессий, властными структурами?

— А я и не успеваю. Я постоянно на работе, даже если на официальной работе отпуск, я все равно не могу расслабиться. Каждый день с утра до полуночи разговоры, встречи, звонки.

— А как жена реагирует на ваши поездки. У вас же есть дети?

— Жена смирилась. Говорит, если я скажу не ехать, ты же все равно поедешь. На провокации не ведется. Был случай, когда попали в жесткую зону, местные увидели номер машины, позвонили родным, сказали, что мы в плену, требовали выкуп. Но нет. Да и мы теперь ездим без номеров.

А вообще если уж я начал этим заниматься, то не брошу. Что я скажу, что я устал? А ребята там бросят автомат и скажут, что тоже устали? Нет.

О своих поездках и работе Герман Белый рассказывает в телеграмм-канале «Помощь военным СВО Южный Урал».

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