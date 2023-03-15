Дочь рожает от сожителей матери уже второго ребенка, а смущает это только старшую сестру

Фото: кадр программы " Мужское/женское".

История из Челябинской области, прогремевшая в программе «Мужское / Женское» на Первом канале, попала под прицел Следственного комитета России. На программу пришла старшая дочь Ольга Сочихина, которая рассказала жуткие подробности жизни своей семьи: ее сестра рожает второго ребенка от сожителей матери. При этом в семье пятеро несовершеннолетних.

— Мать привела домой молодого любовника, а моя сестра от него родила, — рассказала Ольга Сочихина. — И мы уже сталкивались с подобной ситуацией несколько лет назад. Сестра уже рожала от маминого любовника. А это ее второй ребенок. Всего нас 8 детей, я — самая старшая.

Четыре года назад, когда сестре Ольги было 17, ее мама встречалась со сверстником дочери, от которого рожала и мама, и дочка. Ольга же пошла в полицию, так как сожитель пытался изнасиловать ее и насиловал несовершеннолетнюю сестру, после чего и появился ребенок. После теста ДНК первого сожителя, со слов Ольги, посадили на 15 лет.

— Моему заявлению дали ход, его посадили на 15 лет за изнасилование малолетней, и меня он пытался не один раз поймать. Мама боялась его, всех бил в семье.

Но на этом история не заканчивается. Мужчина, который сидел с первым сожителем, приехал в эту семью и начал жить с той самой дочерью. Но отношения не сложились, и он стал жить с мамой. И мама, и дочь снова забеременели от одного мужчины с уголовным прошлым.

Старшая в семье Ольга считает, что несовершеннолетние дети находятся в опасности, пока мама живет с такими мужчинами.

Проверку поручил провести председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В отношении несовершеннолетних сестер могут совершаться преступления, — говорится в сообщении СК. — Соседи семьи подтверждают, что дети в социально опасном положении.

Глава СК по Челябинской области Петр Решетников должен представить доклад о ходе процессуальной проверки и мерах, которые были приняты.

Ольга Сочихина в беседе с КП-Челябинск рассказала, что пока никто из органов социальной защиты или Следственного комитета к ней не обращался. И упомянула, что дети сейчас с ней. За подробным комментарием мы обратились в региональный Минсоц. Как только поступит ответ, мы его опубликуем.

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