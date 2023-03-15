Все еще можно исправить: в марте наступит астрологический Новый год. Энергию года усилят эти 4 шага

Шанс всё исправить есть 21 марта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вторая половина марта обещает быть насыщенной на астрологические события. 5 планет будут менять положение в знаках, и это непременно отразится на нас. Екатерина Шувалова составила астрологический прогноз на 2 недели марта специально для жителей Челябинской области. Что их ждет до конца месяца?

Первой планетой, которая изменит положение, станет Венера. 16 марта она перейдёт в знак Тельца. Вы резко захотите получать удовольствие: от шопинга, вкусной еды, развлечений.

Что можно?

Старайтесь баловать себя: уделите время внешности, телесным удовольствиям (массажам, СПА и тому подобному). Желания станут земными и практичными, поэтому период хорошо подходит для покупок.

Чего нельзя?

Остерегайтесь излишней лени и потакания своим желаниям — во всем старайтесь соблюдать меру.

19 марта Меркурий переходит в знак Овна. Речь, общение и мышление ускорятся, станут импульсивными и активными.

Что можно?

Это время прекрасно подходит для начала нового обучения, так как информация будет быстро усваиваться.

Чего нельзя?

Избегайте конфликтов и излишней зацикленности на своём мнении. Рассматривайте ситуации под разными углами, чтобы избежать ссор с окружающими.

21 марта Солнце тоже переходит в знак Овна и символизирует тем самым астрологический Новый год. В этот же день произойдёт новолуние. Если вы долго что-то откладывали, то с этого периода самое время начать действовать.

Что можно?

Как подготовиться к астрологическому Новому году:

- проведите генеральную уборку дома, избавьтесь от всего старого и ненужного, чтобы освободить место для нового;

- сходите в баню или сауну или просто примите ванну с солью, чтобы очистить тело.

Также можно усилить энергию будущего года именно 21 марта. Вот советы астролога:

1. Пропишите планы, цели и действия на будущий год. Каким образом вы хотите прийти к намеченным целям?

2. Составьте карту (или список) желаний.

3. Проведите день активно в спорте или другой активности.

4. Зажгите свечи и камины.

Чего нельзя?

Этот день может быть эмоционально нестабильным. Лучше всего энергию направлять в активные действия, чтобы избежать её переизбытка и, следовательно, конфликтов.

23 марта произойдёт знаковое событие — планета Плутон перейдёт в знак Водолея. Это означает, что наступает новый глобальный цикл обновления, прогресса и масштабных изменений, который будет длиться около 20 лет. В этот период могут произойти серьёзные реформы, прорывы в IT, усиление духа свободы и независимости, внедрение инноваций и так далее.

С 25 марта Марс переходит в знак Рака. Поэтому в ближайшие 2 месяца наши действия могут стать более осторожными.

Что можно?

Прежде чем начать что-либо, лучше всего подготовить для себя безопасную среду или пути к отступлению - так будет проще задать себе импульс к действию.

Чего нельзя?

Любые обиды и недопонимания проговаривайте, а не утаивайте их в себе.

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