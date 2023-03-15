«Оштрафовали за левые туфли»: как в Челябинске проходит забастовка сотрудников Wildberries

Объявлений о закрытии нет. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сотрудники маркетплейса Wildberries, недовольные политикой компании и огромными штрафами, объявили о забастовке. Планировалось, что 15 марта пункты выдачи заказов по всей стране, в том числе и Челябинске, не откроют двери и не вручат покупателям ни одной посылки. Но в реальности все оказалось совсем иначе. Журналист КП-Челябинск прошелся по центральным отделениям в столице Южного Урала и выяснил, что думают о бунте их работники.

Жалуются на слишком жесткие условия работы Wildberries держатели пунктов выдачи, работающие по франшизе, давно. Главная претензия – слишком высокие штрафы, доходящие до 100 тыс. рублей. Но 3 марта маркетплейс перешел черту и подготовил новый договор, по которому владельцы точек не могут оспаривать подмену товаров. Теперь, если покупателю вместо кроссовок за 5 тыс. рублей приходят, например, пахнущие резиной дешевые тапки, которые он возвращает, то полную стоимость оригинального заказа выплачивает держатель ПВЗ. Мол, нормальную обувь он забрал себе, а взамен положил другое. При этом ошибка могла произойти на складе. Многие сотрудники оказались против работы по таким правилам. Они подготовили целый список претензий и анонсировали дату забастовки – 15 марта.

Так выглядят объявления в других городах. Фото: Соцсети

Впрочем, в Челябинске протест проигнорировали. В первой же точке сотрудница с удивленным лицом объясняет, что возмущаются владельцы франшиз, а в городе работают, в основном, официальные пункты выдачи заказов.

В следующем месте девушка признается – с радостью бы присоединилась к забастовке, но боится, что потом никогда не расплатится.

– Штрафуют практически за все. Доходит до абсурда – нам однажды пришли две левые туфли, мы не смогли оспорить и пришлось платить штраф. Как будто мы одну подменили зачем-то, – возмущенно вспоминает девушка.

Точка работает. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Третий, четвертый, пятый пункт – везде открыто, сотрудники готовы выдавать покупателям посылки. Все говорят, что протест проходит в других городах, но не у нас. И действительно – по сети разлетаются фото с закрытых точек в других регионах. В прикрепленных объявлениях жалуются на зверские условия договора и работу в минус. Ситуацию в Челябинске нам объяснил источник.

– Бунтуют в основном в Москве и только ИПшные точки. Да и то это 10-15 московских собственников всполошились на 50-100 точек от силы, а никак не половина пунктов по всей России. К тому же, по договору после этого они понесут колоссальные убытки. Официальные же сотрудники после такого демарша сразу потеряют работу. А в Челябинске как раз официалы в основном, – объяснил источник.

Сомнений нет - посылку получить можно. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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