Люди бросили — собака приютила: в Магнитогорске кот прошел полгорода, чтобы найти новый дом

Котику всего полгода, а он уже пережил столько испытаний. Фото: Татьяна Бедулева

Дворовая собака оказалась добрее людей и пригрела брошенного котенка. Маленького пушистика выбросили из окна третьего этажа ночью, в мороз. Хозяйке не понравилось, что он мяукает, а накануне еще и раскопал цветочный горшок. За такую шалость его чуть не лишили жизни.

Даже таких милых котиков кто-то выбрасывает на мороз. Фото: Татьяна Бедулева

Четыре дня бедолага топтал своими лапками дворы, прошел практически половину Магнитогорска, прячась от бродячих псов. Замерз и оголодал настолько, что ночью на свой страх и риск залез в дворовую конуру.

Утром хозяйка Марина вышла покормить хвостатого сторожа и обомлела: собака не выходила из конуры, а рядом с ней лежал незнакомый котик. Продрогший от холода он прижимался к собаке, а та заботливо согревала его.

Бело-рыжий гость понравился всей семье. Они забрали его в дом, назвали Тимошей и оставили жить. Лишь спустя две недели узнали, сколько всего пришлось пережить коту до знакомства с ними.

Теперь котик обживается в новом доме. Фото: Татьяна Бедулева

В соцсетях Марина увидела пост, что их котика разыскивает зооволонтер Татьяна. Оказывается, осенью прошлого года она нашла Тимошку совсем крохотного, избитого и всего в гематомах, а в клинике нашли еще несколько болезней, которые пришлось долго лечить. Когда кот избавился от всех болячек, женщина решила отдать его в хорошие руки. Вот только руки новой хозяйки оказались совсем плохими.

— Она написала, якобы отдала котика своим родственникам, — вспоминает Татьяна. — Потом выяснилось, что это вранье, и Юлия призналась, что выкинула кота из окна. А потом передумала и сказала, якобы в 4 утра вынесла его на мороз и выбросила за детским садом.

Марина связалась с Татьяной и успокоила ее. С котиком уже все хорошо, и теперь он будет жить в заботе и любви, вместе с новым другом – собакой.

Растянуться на солнышке — куда лучше, чем бродить по морозу. Фото: Татьяна Бедулева

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