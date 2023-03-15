Мама умерла, а пятерых детей забрала старшая сестра: стало известно, чем закончилась история в семье, где одна из дочерей рожала от сожителей матери

Мамы уже нет в живых, а дочь, которую она ненавидела, забрала всех детей. Фото: кадр программы.

— Не лезь в нашу жизнь! — кричали мама и дочь старшей сестре, которая пришла в студию «Первого канала», чтобы вразумить своих нерадивых родственников. Мать восьмерых детей, проживающая в Челябинской области, завела сожителя, от которого рожала сама и ее несовершеннолетняя дочь. Мужчину посадили за изнасилование и еще одну попытку. История повторилась спустя несколько лет. Мама и дочь снова родили от одного мужчины, к тому же с у головным прошлым. Это подтвердил тест ДНК и признания женщин.

И, казалось бы, это их личная жизнь, если бы не пятеро детей, среди которых есть несовершеннолетние девочки, пребывающие в опасности.

Эта история получила неожиданное продолжение. Об этом журналисту «Комсомольская правда — Челябинск» рассказали в министерстве социальной защиты Челябинской области.

ПОСТАВИЛ НА УЧЕТ И ПОМОГАЛИ

Выяснилось, что сама программа «Мужское/женское», где все участники откровенно рассказали шокирующую историю, была записана еще в сентябре 2021 года. С тех пор жизнь всех героев сильно изменилась, а чья-то и оборвалась.

— Извините, не буду больше нечего никому говорить как и что сложилось, — сказала КП-Челябинск старшая дочь, которая обратилась в программу полтора года назад Ольга Сочихина. — Пусть думают как хотят. Дети живут в другом городе под моей опекой. Все у нас хорошо.

В региональном минсоце КП-Челябинск прокомментировали, что сразу после съемок программы в сентябре 2021 года семью поставили на учет.

— Семья была повторно поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении, — сказали в министерстве. — Семья находилась на социальном сопровождении в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

РОКОВОЙ ПОВОРОТ

Однако со временем жизнь сама все расставила на свои места. У матери нашли тяжелое заболевание, от которого она буквально сгорела. Здесь и выяснилось, кто заботится о семье на самом деле. Старшая дочь Ольга, с которой отказывались общаться мать и сестра, взяла всех пятерых несовершеннолетних детей под опеку.

— Несовершеннолетние дети были переданы старшей сестре под предварительную опеку, затем она оформила постоянное опекунство над братьями и сестрами, — подтвердили в минсоце. — В настоящее время семья проживает в другом регионе.

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Дочь рожает от сожителей матери уже второго ребенка, а смущает это только старшую сестру.

— Мать привела домой молодого любовника, а моя сестра от него родила, — рассказывает Ольга Сочихина. — И мы уже сталкивались с подобной ситуацией несколько лет назад. Сестра уже рожала от маминого любовника. А это ее второй ребенок. Всего нас 8 детей, я — самая старшая (подробнее в материале).

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