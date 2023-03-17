«Мечта - 50 забегов»: 70-летняя медсестра из Челябинской области ставит рекорды на марафонах

Бегает Валентина Печалина уже 25 лет. Фото: Дмитрий Печалин

Пока 20-летние жалуются на боли в коленях, 70-летняя медсестра из Южноуральска Челябинской области Валентина Павловна Печалина стремится к рекордам в марафонах. За ее плечами уже 48 забегов на 42 километра и несчетное количество покоренных дистанций от 10 километров. Мечта женщины – добить заветное число до 50. Журналист КП-Челябинск пообщался со спортсменкой «золотого» возраста и узнал, в чем секрет ее молодости и жизненной силы.

«Почему мужчины могут бежать марафоны, а женщины нет?»

Свою спортивную историю Валентина Печалина начинает с рассказа о супруге. Муж был главным спортсменом завода и пробежал множество дистанций (и продолжает!). Сама женщина бег не любила и давался он ей тяжело. Другое дело – лыжи, почитаемые с детства. Но энергия мужа, успехи на совместных семейных соревнованиях и желание испытать себя в 1998-м году подтолкнули 45-летнюю Валентину к подаче заявки на участие в «Сибирском международном марафоне».

Любовь к бегу привил муж. Фото: Дмитрий Печалин

– Я подумала – почему мужчины могут бежать марафоны, а женщины нет? И решила попробовать, хоть цифра в 42 километра пугала. Муж переживал за меня. А я отвечала, что сойти с дистанции никогда не поздно. Сама, конечно, надеялась завершить, – вспоминает Валентина Печалина.

И пробежала! Причем одной из лучших среди женщин. Но если первый марафон еще можно преодолеть на эйфории и воле к победе, отмечает спортсменка, то дальше организм не обманешь и к следующим забегам нужно тщательно готовиться.

Валентина поставила себе цель и приступила к тренировкам. А дальше были рекорды, победы и призовые места.

«Належаться успею, а пока надо бежать»

С 1998 по 2015 она участвовала в Омском марафоне каждый год. 8 раз выигрывала свою возрастную группу среди женщин. Ее рекорд – 42 километра за 3 часа, 31 минуту и 20 секунд.

А еще вместе с супругом покоряла дистанции в Волгограде, Санкт-Петербурге, Кургане, Тюмени, Зеленоградске и других городах по всей России. Иногда принимала участие в нескольких забегах за сезон. Часто с экстремальными условиями – под палящим солнцем, несмотря на сильный ветер или сложный рельеф.

На парижском полумарафоне. Фото: Дмитрий Печалин

– Я ведь не профессионал. Бег – это хобби, которое я совмещаю с работой, мужем, детьми. Возрастные мои родители, любимые, очень жалели меня и всегда советовали отдохнуть. А я отвечала, что належаться успею всегда, а пока надо бежать, – объясняет Валентина Павловна.

Перелом, после которого перестают ходить

В 2015 году Валентина в бытовых условиях, не на дистанции, получила серьезную травму – перелом голеностопного сустава со смещением. На тот момент женщине было 62 года. Многие люди в ее возрасте после такого почти перестают ходить. Спортсменке сделали операцию, поставили пластины, которые сняли через несколько месяцев.

– Я на костылях стучусь к врачу и спрашиваю: «Максим Павлович, я бегать смогу?». У него глаза на лоб: «Люди ходить хотят, а она бегать!». Ну ничего, спустя несколько месяцев побежала «половинку» (21 километр). Это было как второе рождение, – смеется спортсменка.

Спортивная семья Печалиных. Фото: Дмитрий Печалин

С 2017 года 42 километра спортсменка не бегает. Ограничивается «половинками» и 10-ю километрами. И показывает впечатляющие результаты на них.

В чем секрет молодости?

Жизнь Валентины Печалиной состоит не только из спорта. Она работает в южноуральской городской больнице, где пользуется большим почетом у коллег. Воспитала двоих дочерей, у старшей из которых разряд по марафону, с мужем привила любовь к бегу внуку. Тренировки чередует с садом, где растит розы и гортензии. День - в тапочках у клумб, день – в кроссовках на дорожке.

– В чем секрет моей молодости? Я люблю все, что делаю. И дело не только в спорте. Я человеколюбивая, могу найти контакт со всеми, люблю дарить тепло и радость. Хочу, чтобы всем было комфортно и все были здоровы. Стараюсь жить на позитивной ноте. А когда становится грустно – бегаю в лесу. Природа меня приводит в душевное равновесие, – делится женщина.

Может быть, дело в какой-то особой диете, которой придерживается семья Печалиных? Нет, объясняет Валентина Павловна, едят они с мужем простые продукты. Перед соревнованиями отказываются от жирного, жареного, острого.

– Я всегда говорю – не обязательно показывать рекорды. Можно просто ходить. Берите кроссовки и просто походите, погуляйте. Найдите время. Если желания нет, то нет и возможности. Но 10-15 минут найти можно всегда, – дает важный совет Валентина Печалина.

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