«Весной призы расцветают»: среди абонентов «НОВАТЭК» разыграют денежные сертификаты

Стартовала первая акция нового проекта «4 сезона «НОВАТЭК-Челябинск» – «Весной призы расцветают!». Между абонентами, отказавшимся от бумажных квитанций и не имеющих долгов, будут разыграны 70 сертификатов номиналом 1 000 рублей и 2 000 рублей, а также главный приз – сертификат стоимостью 10 000 рублей!

Условия участия просты: до 31 мая 2023 года (включительно) необходимо отказаться от доставки бумажной квитанции любым удобным способом:

- в мобильном приложении «НОВАТЭК-Челябинск». Для этого в разделе «Счета и платежи» выбрать вкладку «Способ доставки квитанций» и там указать способ получения электронной квитанции («В личном кабинете» или «На адрес электронной почты»);

- в личном кабинете. В разделе «Настройки» найти вкладку «Доставка квитанций» и указать способ получения электронной квитанции («Получать квитанции на адрес электронной почты» или «Не печатать квитанции на оплату в бумажном виде. Я буду пользоваться Личным кабинетом»);

- в контакт-центре по телефону 8 800 700-80-74;

- по электронной почте 88007008074@novatek74.ru;

- в офисе «НОВАТЭК-Челябинск» (территориальный участок или пункт).

Если вы отказались от доставки квитанции до объявления акции, то осталось проверить выполнение второго условия – не иметь долгов за газ.

Розыгрыш призовых сертификатов состоится в июне 2023 года. Полная версия положения об акции опубликована на сайте «НОВАТЭК-Челябинск».