Русские рэперы закусились с губернатором Курганской области: «Пусть послушает наши песни»

На высказывание губернатора отреагировали известные рэперы. Фото: соцсети

В сети разразился конфликт между губернатором Курганской области и русскими рэперами. Вадим Шумков недавно опубликовал пост, где рассказывал о значимости национальной культуры и о том, что в наше время ее недооценивают. По словам губернатора, это ведет к тому, что молодое поколение не помнит своих корней, «напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов» — таким словосочетанием он обозначил рэп.

— Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни, — добавил Шумков.

На слова губернатора отреагировали известные исполнители. Рома Жиган заявил, что отчасти согласен с Шумковым, поскольку музыка некоторых рэперов является «несусветным дерьмом».

— Если мы будем делать рэп, как это делает Моргенштерн (признан иноагентом), вырастет поколение конченных дебилов. А если будем давать правильную музыку, неважно, в каком жанре, то вырастим сильных и здоровых ребят. Пусть послушает наши песни, они у нас очень хорошие, — добавил Жиган.

В прошлом Рома отмотал два срока за грабеж и разбой. Но сейчас в своих песнях старается продвигать здоровый образ жизни и духовные ценности русского человека.

Владимир Путин награждает Рому Жигана за победу в шоу «Битва за респект», 2009 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха, категорически не согласился с главой Курганской области. Он считает, что причиной депрессий и суицидов становятся другие вещи, но никак не музыка.

— Музыка спасает людей. Я был в Курганской области и знаю прекрасно, почему там люди в депрессии. Я бы на месте главы Курганской области занялся своими прямыми обязанностями: заботой о местных жителях, об их социальных выплатах, социальных гарантиях и так далее, — заявил Птаха.

Стоит отметить, что рэп — это всего лишь жанр музыки, инструмент, через который наши исполнители зачастую продвигают и русскую культуру. Чего стоит только рэпер Хаски, который отправился на Донбасс и сейчас пишет там альбом. Ранее он неоднократно помогал жителям ДНР, выступал на фестивалях в Донецке и поддерживал русских бойцов. Можно ли обвинить его в духовной пустоте? Наверное, нет.

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