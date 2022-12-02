За сохранение семейных ценностей: Алексей Текслер вручил награды многодетным мамам Челябинской области

Поддержать маму Елену Истомину на награждение пришли муж и три дочери. Фото: пресс-служба губернатора.

Детский смех и визг раздается в правительстве Челябинской области. Мам пригласили за наградами, а поддержать их пришли мужья и дети — от грудничков до студентов. Региональные награды «Материнская слава» и «Семейная доблесть» получили 13 семей, в которых воспитывается от 5 до 10 детей. Почетные знаки ежегодно вручаются ко Дню матери.

— Сегодня здесь особая атмосфера, — сразу отметил губернатор Алексей Текслер на встрече. — Когда рядом с мамой ребенок — всегда улыбка, спокойствие, атмосфера искренней любви. Я тоже поздравил свою маму с праздником, хорошо, когда еще раз можно поговорить о семейных ценностях, о том, что самое главное в нашей жизни — это семья. Спасибо вам огромное, что вы храните эту самую важную ценность на земле.

СЧАСТЬЕ В ТРОЙНОМ РАЗМЕРЕ

Анна Саламатова взяла на награждение знаком «Материнская слава» всех пятерых. Вообще получать статус многодетной семья не планировала. Больше 10 лет назад они с мужем решились на второго ребенка, но на первом УЗИ их ожидал сюрприз — сразу тройня. Вспоминает, что рожала спокойно, под наблюдением профессионалов — врачей областного перинатального центра. Правда, дочка и два сына родились семимесячными и первые дни своей жизни провели в реанимации.

В выходные большая семья Саламатовых всегда выбирается на совместные прогулки.

— Конечно, как узнали, у нас был шок, — вспоминает Анна. — Но трудности забываются со временем. Сейчас они знают, что такое дружба, прям друг за дружку горой, умеют разделять обязанности по дому. Выходные стараемся проводить вместе, выбраться на горку или каток.

Как только тройняшки пошли в школу, в семье заговорили о пятом ребенке. Сейчас самому младшему 6 лет. С жильем семья Саламатовых решила вопрос. После рождения пятого переехали в частный дом с пятью комнатами и большим двором.

СЕМЬЯ ГОДА

Практически в полном составе получать почетную награду пришла и семья Истоминых. В 2021 году они победили в конкурсе «Семья года» Челябинска в номинации «Многодетная семья». Мама Елена все время в делах: работает в Центре гражданской обороны и защиты населения, а в свободное время участвует в жизни детей. Елена вступила в инициативную группу при управляющей компании, чтобы благоустроить двор, и это у нее получилось. А также руководит всеми родительскими комитетами: в школе, детском саду и даже при кружках.

Пятеро детей — совсем не помеха, а, наоборот, помощь. Младшему три года, а старшей — 17. Им тоже совсем некогда скучать. Папа Александр — спортсмен и отвечает за активности в семье. Поэтому дети занимаются танцами, настольным теннисом, аэробной гимнастикой и дзюдо.

— Мы сами из многодетных семей, — говорит Елена. — Дети — это счастье, когда их много, они растут дружнее, в жизни им эта сплоченность помогает. У нас есть свои традиции. Мы всегда машем в окно уходящему, показывая, что ждем его возвращения, по выходным готовит только муж, а зимой все вместе чистим во дворе каток, а потом на нем катаемся.

ПРИЕМНЫЕ КАК РОДНЫЕ

Еще один региональный знак отличия «Семейная доблесть» вручается династиям, в которых в одной сфере работают не менее трех поколений, а также приемным семьям и семьям опекунов.

Во второй номинации награду получила семья Ивановых. Правда, на прием приехала только мама Ирина. С мужем она вырастила 10 детей, семь из которых приемные. Живет семья в Берлине Троицкого района, на границе с Казахстаном.

С чего начиналась многодетная семья, мама вспоминать не любит, говорит, что история совсем не праздничная. Личная трагедия привела молодую пару в детский дом. Так в семье Ивановых появился первый приемный — Сережа.

— Ходили в детский дом, нам приносили на ручках кучу детей. Одного, Сережку, взяла сразу — и все, поняла, что мой ребенок, — вспоминает Ирина. — Пришел он к нам самым первым в 2006 году. Точнее, Бог привел. Потом постепенно еще пятеро в течение года.

Сейчас все дети выросли и разъехались искать свое место в жизни: в Голландию, Арабские Эмираты и Минск. И каждый выбрал себе профессию по душе. Ирина Анатольевна более 20 лет работает в берлинской школе учителем русского языка и литературы, а муж — механизатором. Самой младшей, Марусе, — 17, но и она уже самостоятельная, учится в челябинском колледже на дизайнера одежды. Сейчас огромный дом совсем пустой — дети разъехались, а Ирина скучает по детскому шумному смеху.

— Наш большой дом остался пустой, — с грустью говорит Ирина. — Было бы хорошо, если бы какая-то семья поселилась, и снова была бы куча детей. Сейчас молодежь не сидит в деревне, как раньше, даже внуки рассекают по Голландии.

Всех десятерых Ирина Иванова вырастила с любовью, дала образование. Один из сыновей служит в армии, еще один — собирается пойти по призыву. Когда все вылетели из родительского гнезда, остается только ждать.

— Хочу поблагодарить мам, жен, бабушек наших воинов, которые защищают нашу страну, — обратился к мамам, чьи сыновья служат, губернатор Алексей Текслер. — Вы смогли привить самые лучше качества своим сыновьям, воспитать их патриотами, настоящими сынами своего Отечества.

СЕМЬЯМ ВАЖНА ПОДДЕРЖКА

В Челябинской области ежегодно появляются новые меры поддержки семей с детьми, меняется законодательство. Так, по поручению губернатора Алексея Текслера с 2022 года получить статус многодетной смогли больше семей. Теперь он сохраняется, если старшему ребенку исполнилось 18, он учится в университете. Благодаря этому изменению, социальную поддержку дополнительно смогли получить более 1,5 тысячи многодетных семей, а выплату на подготовку к учебному году — свыше 7 тысяч детей.

— Могу с гордостью сказать, что мы один из восьми регионов в стране, где за 2021 год наблюдался рост рождаемости, — подчеркнул Алексей Текслер на одной из встреч по социальным вопросам. — С этого года мы запустили программу поддержки семей, в которых рождается второй ребенок. Это очень важно. Количество семей с тремя и более детьми у нас росло, а с рождением второго ребенка были проблемы.

Помимо постоянных федеральных и региональных пособий многодетные семьи Челябинской области имеют право на отдых и оздоровление детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях, получают выплату на приобретение жилья взамен земельного участка, выплату на покупку внутридомового газового оборудования и его установку. В целом за последние четыре года поддержка семей с детьми за счет федерального и регионального бюджетов выросла в пять раз.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Награда является символом уважения и общественного признания родительского труда. От имени всех южноуральцев мы вручаем ее женщинам, которые, без преувеличения, совершили материнский подвиг — вырастили 5, 6, 10 детей. Не просто вырастили, но и воспитали с любовью и уважением к традиционным ценностям, к нашей стране. Искренне благодарю вас за ваш материнский труд, душевное тепло, любящее сердце, за все то, что вы делаете для своих близких и, конечно, для нашей страны. Также благодарю ваших мужей. Чтобы была крепкая семья, важны влияние и роль мужчины в ней. Поэтому то, что вы делаете вместе, очень важно.

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