В Челябинске открылась неделя «Неделя звезд хоккея – 2022»

Неделю звезд хоккея открыли губернатор и президент КХЛ. Фото: пресс-служба губернатора.

На Ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошла церемония открытия «Недели звезд хоккея – 2022». Участников и болельщиков матча Кубка Вызова приветствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Континентальной хоккейной лиги Александр Гуськов.

— Нас ждет неделя большого хоккея, — отметил Алексей Текслер. — Мы объединили все лиги: Молодежную, Женскую и, конечно, нашу основную Континентальную хоккейную лигу. Сегодня мы увидим будущее нашего российского хоккея.

Для фанатов хоккея праздник продлится неделю. Фото: минспорта Челябинской области.

Кубок Вызова 2022, который открыл Неделю звезд хоккея, завершился победой команды Востока над командой Запада со счетом 5:2.

Победителем Кубка Вызова 2022 стала команда Востока. Фото: минспорта Челябинской области.

До 11 декабря пройдут матчи с участием лучших хоккеистов КХЛ, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги, а также мастер-шоу между хоккеистами КХЛ с участием игроков МХЛ.

Сегодня, 4 декабря, на арене «Трактор» пройдет матч ЖХЛ, сыграют участницы Олимпийских игр, призеры чемпионатов мира и молодежных чемпионатов мира, лучшие спортсменки женской хоккейной лиги. В составе команды «Восток» — представительницы «Белых медведиц» Милена Третяк, Алина Гарипова и Виктория Кулишова.

В первый день прошел Кубок Вызова 2022. Фото: пресс-служба губернатора.

Напомним, неделя звезд хоккея будет проходить в Челябинске до 11 декабря на Ледовой арене «Трактор». В последние два дня состоится мастер-шоу и матч звезд КХЛ. Это будут топ-перформансы лучших хоккеистов лиги, выступления ярких артистов и активности для зрителей.

10 и 11 декабря участниками Фонбет матча звезд КХЛ 2022 станут популярные артисты ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока.

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