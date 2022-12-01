Клава Кока, ST, Анет Сай и другие звезды выступят на Фонбет матче звезд КХЛ в Челябинске

Фото: khl.ru

Популярные артисты ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока станут полноценными участниками Фонбет матча звезд КХЛ 2022, который пройдет 10-11 декабря 2022 года в Челябинске, сообщили в Континентальной хоккейной лиге.

Мастер-шоу и матч звезд КХЛ 2022 пройдут на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова 10 и 11 декабря. В звездном мини-турнире примут участие 4 команды четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Чернышева и Харламова. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков, включая четырех лучших игроков Кубка вызова МХЛ, который пройдет 3 декабря.

В команде дивизиона Харламова сыграют 6 хоккеистов челябинского хоккейного клуба «Трактор» и магнитогорского «Металлурга»: нападающие Антон Бурдасов («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»).

Кроме того, в рамках матча звезд КХЛ 2022 в Челябинске выступят ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока. Slame и Анет Сай осенью 2022-го выпустили совместный сингл «Доберемся до вершин», который сразу стал «хоккейным» хитом. Участие в съемках клипа на этот трек принял нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, кроме того, сейчас эта песня играет на матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Напомним, неделя звезд хоккея пройдет в Челябинске с 3 по 11 декабря в ледовой арене «Трактор». Кубок вызова МХЛ состоится 3 декабря, на следующий день пройдет матч звезд ЖХЛ, а 10 и 11 декабря – мастер-шоу и матч звёзд КХЛ. И это будет настоящее шоу – топ-перформансы лучших хоккеистов лиги в мастер-шоу и турнире дивизионов, выступления ярких артистов и активности для зрителей. Билеты на Фонбет матч звезд КХЛ 2022 в Челябинске доступны на сайте allstarweek.com.