«Было здорово увидеть ее чистый четверной тулуп»: студентка из Челябинской области выиграла совместное катание с Камилой Валиевой и поддержала ее на трибунах

Камила Валиева выиграла турнир перед которым подарила катание студентке из Челябинской области. Фото: соцсети Команда Тутберидзе/предоставлено героем.

Полина Кузнецова пришла на прыжковый турнир по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, и внезапно стала известной. Во время розыгрыша лотереи Камила Валиева назвала ее номер, 249, и подарила девушке редкую игрушку с Олимпиады панду Бим Дунь Дунь, а также позвала вместе показаться на катке ГУМа в Москве.

— Я безумно рада, что мне выпала возможность покататься с Камилой, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «КП-Челябинск» Полина Кузнецова. — Когда она назвала мой номер, некоторое время я не могла в это поверить, потому что мне редко выпадает такая удача.

Имя Полины Кузнецовой Камила Валиева вытянула из лотерейного барабана на жеребьевке турнира. Фото: Артем КИЛЬКИН

В прямом эфире «Первого канала», где велась трансляция жеребьевки, Полина сказала, что приехала из Челябинска. На самом деле так она обозначила регион, откуда родом. Девушка выросла в Озерске, а последние 4 года учится в Санкт-Петербургском Химико-Фармацевтическом университете на химика. Любовь ко льду и фигурному катанию Полине привил отец, который был хоккеистом и работал детским тренером в Озерске.

— Я с детства люблю спорт, в особенности тот, что связан с коньками и льдом, — говорит Полина Кузнецова. — Сама спортом не занималась, но очень любила наблюдать. На турнир меня позвала подруга, которая тоже любит фигурное катание и активно следит за ним, как и я сама. За день до жеребьевки, 2 декабря, исполнилось 6 месяцев, как не стало моего отца. А 3 декабря я узнаю, что смогу покататься с Камилой, поэтому для меня это событие очень символично.

Второй день турнира студентка родом из Челябинской области провела на трибунах, поддерживая Камилу Валиеву. Девушка пришла с фотографией любимой спортсменки, на которой было написано «Камила, твори!».

— Сегодня болела за нее и поддерживала на трибунах, поэтому очень обрадовалась, что именно она победила. Было здорово увидеть ее чистый четверной тулуп, который не поддавался ей на этапе гран-при в Казани, — поделилась впечатлениями Полина.

Кстати, Камила подарила не только символ Олимпиады, пакет был наполнен различными сувенирами. Один из них, розовую шапочку с ушами, Полина надела во время выступления фигуристки.

На коньках Полина Кузнецова стоит уверенно. Этому ее научил отец. Девушке передали контакты, с кем нужно будет связаться и договориться о встрече на катке с Камилой, но пока и спортсменка, и студентка полностью поглощены турниром.

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