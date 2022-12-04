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Спорт4 декабря 2022 18:41

«Было здорово увидеть ее чистый четверной тулуп»: студентка из Челябинской области выиграла совместное катание с Камилой Валиевой и поддержала ее на трибунах

Студентка из Челябинской области вышла на трибуны в одном из подарков от Камилы Валиевой и принесла ей удачу на турнире в Петербурге
Ольга ЩАПИНА
Камила Валиева выиграла турнир перед которым подарила катание студентке из Челябинской области. Фото: соцсети Команда Тутберидзе/предоставлено героем.

Камила Валиева выиграла турнир перед которым подарила катание студентке из Челябинской области. Фото: соцсети Команда Тутберидзе/предоставлено героем.

Полина Кузнецова пришла на прыжковый турнир по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, и внезапно стала известной. Во время розыгрыша лотереи Камила Валиева назвала ее номер, 249, и подарила девушке редкую игрушку с Олимпиады панду Бим Дунь Дунь, а также позвала вместе показаться на катке ГУМа в Москве.

— Я безумно рада, что мне выпала возможность покататься с Камилой, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «КП-Челябинск» Полина Кузнецова. — Когда она назвала мой номер, некоторое время я не могла в это поверить, потому что мне редко выпадает такая удача.

Имя Полины Кузнецовой Камила Валиева вытянула из лотерейного барабана на жеребьевке турнира.

Имя Полины Кузнецовой Камила Валиева вытянула из лотерейного барабана на жеребьевке турнира.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В прямом эфире «Первого канала», где велась трансляция жеребьевки, Полина сказала, что приехала из Челябинска. На самом деле так она обозначила регион, откуда родом. Девушка выросла в Озерске, а последние 4 года учится в Санкт-Петербургском Химико-Фармацевтическом университете на химика. Любовь ко льду и фигурному катанию Полине привил отец, который был хоккеистом и работал детским тренером в Озерске.

— Я с детства люблю спорт, в особенности тот, что связан с коньками и льдом, — говорит Полина Кузнецова. — Сама спортом не занималась, но очень любила наблюдать. На турнир меня позвала подруга, которая тоже любит фигурное катание и активно следит за ним, как и я сама. За день до жеребьевки, 2 декабря, исполнилось 6 месяцев, как не стало моего отца. А 3 декабря я узнаю, что смогу покататься с Камилой, поэтому для меня это событие очень символично.

Второй день турнира студентка родом из Челябинской области провела на трибунах, поддерживая Камилу Валиеву. Девушка пришла с фотографией любимой спортсменки, на которой было написано «Камила, твори!».

— Сегодня болела за нее и поддерживала на трибунах, поэтому очень обрадовалась, что именно она победила. Было здорово увидеть ее чистый четверной тулуп, который не поддавался ей на этапе гран-при в Казани, — поделилась впечатлениями Полина.

Кстати, Камила подарила не только символ Олимпиады, пакет был наполнен различными сувенирами. Один из них, розовую шапочку с ушами, Полина надела во время выступления фигуристки.

На коньках Полина Кузнецова стоит уверенно. Этому ее научил отец. Девушке передали контакты, с кем нужно будет связаться и договориться о встрече на катке с Камилой, но пока и спортсменка, и студентка полностью поглощены турниром.

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Спорт: Фигурное катание