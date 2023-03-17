Магнитогорский «Металлург» в первом матче 1/2 финала Восточной конференции в овертайме уступил «Авангарду»

«Металлург» в стартовом матче второго раунда плей-офф в Омске уступил «Авангарду» в овертайме — 1:2. Фото ХК «Авангард»

В первом матче второго раунда серии плей-офф сегодня, 17 марта, магнитогорский «Металлург» в Омске встречался с местным «Авангардом». Магнитка и омичи уже не раз играли именно во втором стадии плей-офф, пока успех на стороне «Авангарда».

А в сегодняшнем матче команды по разу отличились в первом и втором периодах. В стартовом отрезке матча счет открыл Рид Буше, а во втором периоде магнитогорец Семен Кошелев сравнял счет. Третий период команды сыграли осторожно и без голов, а в овертайме Арсений Грицюк поставил победную точку — 2:1. «Авангард» повел в серии до четырех побед (1-0).

19 марта команды снова сыграют в Омске.

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