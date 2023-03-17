Магнитогорский «Металлург» сыграет первый матч второго раунда плей-офф с «Авангардом»

«Металлург» и «Авангард» сыграют в во втором раунде плей-офф 2022-2023. Фото ХК «Авангард»

«Металлург» в первом раунде плей-офф Восточной конференции в семи матчах сумел добиться победы над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3). Соперником Магнитки в ½ финала будет омский «Авангард». Сегодня, 17 марта, команды в Омске проведут первый матч серии (начало в 18.30, время челябинское). Второй матч серии также 19 марта пройдет в Омске.

Напомним, «Авангард» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина переиграл новосибирскую «Сибирь» (4-1). «Ястребы» стали единственной командой КХЛ, которая завершила серию в пяти матчах.

«Металлург» и «Авангард» уже пятый раз встречаются во втором раунде плей-офф Восточной конференции. В сезонах 2010/2011 и 2021/2022 успешнее был «Металлург» (4-3), в сезоне 2011/2012 и 2020/2021 выигрывал «Авангард» (4-1, 4-2).

Магнитка в нынешней серии сумела пройти в следующий раунд плей-офф, имея отрицательную разницу заброшенных и пропущенных шайб: 20-23. (у «Авангарда» 17-10). Если еще поднимать статистику, то Магнитка в этой серии не отличается высокой реализацией большинства — всего 10,7 процентов (худший показатель в плей-офф, реализация большинства — 3 из 28). «Авангард» в этом показатели лидирует — 35,7 процентов, реализация большинства — 5 из 14).

Отметим, что, ворота омичей будет защищать экс-голкипер «Трактора», воспитанник челябинского хоккея Василий Демченко.

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