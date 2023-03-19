Писатель Алексей Иванов представил в Челябинске роман о речном флоте «Бронепароходы»: «Мы не знаем той России, которая была до революции»

В новом романе Иванов рассказывает о роли речного флота в масштабных исторических событиях Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Писатель Алексей Иванов, известный по книгам «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Тобол», «Пищеблок», презентовал в Челябинске свою новую книгу «Бронепароходы». Встреча в Публичной библиотеке прошла с аншлагом, даже пришлось организовать трансляцию.

Действие романа происходит на Волге и Каме во время Гражданской войны. Автор рассказывает о роли речного флота в масштабных исторических событиях, но при этом история становится только фоном.

— Война между белыми и красными — там оценки уже розданы. А в оценке потенциалов, взаимоотношения капиталов, восстановлении имен — проблемы. Мы не знаем той России, которая была до революции. Мы знаем по всяким советским мифологемам или по жизни в столице. История капиталов, история инженерной мысли не менее важна, — рассказал Алексей Иванов.

Встреча прошла с аншлагом... Фото: Эдуард ФАДЮШИН

...даже пришлось организовывать трансляцию Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Алексей Иванов рассказал, что роман вырос из его личного интереса к речному флоту. Осенью ожидается еще и книга в стиле нон-фикшн под названием «Речфлот».

— Чтобы написать исторический роман, я перекапываю тонны информации. В него входит далеко не все. А ведь жалко, что информация собрана, поэтому я предпочитаю вместе с историческим романом выпускать нон-фикшн. Я так делал. Например, к роману «Золото бунта» есть «Вилы» про пугачевское восстание.

«Речфлот» — история парового флота от времени появления первых пароходов до распада СССР.

— Писал в одно и тоже время. Начал нон-фикшн, дошел до гражданской войны, отложил и начал писать «Бронепароходы». Надеюсь, читателями будет интересно узнать, что это за пароходы, как устроен речной флот и что было с пароходами после гражданской войны.

Встреча длилась около 1,5 часов. Челябинцы смогли задать вопросы и взять автограф Фото: Эдуард ФАДЮШИН

У многих героев есть реальные прототипы.

— Алешу я придумал по образцу Ростислава Алексеева — того инженера, который придумал суда на подводных крыльях типа «Ракеты», «Метеора», который в конце жизни создавал помесь корабля и самолета, так называемые экранопланы. Это — нечто фантастическое — было воплощено в реальность. Но вместе со смертью Алексеева и крахом Советского союза это направление было закрыто. Есть момент, когда Алеша рассказывает, что сапожник просить вырезать колодки для обуви, так как Алеша хорошо вырезал корпуса корабликов. Это факт из биографии Алексеева.

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