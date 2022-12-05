Погода в Челябинске на 31 декабря 2022: что ждать в новогоднюю ночь — морозы или тепло

Достаточно ли будет надеть под пуховик только один свитер? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новогоднюю ночь в Челябинске, как и в течение всего декабря, обычно тепло. Жители помнят, как на один из Новых годов даже шел дождь. Мы изучили несколько прогнозов погоды на 31 декабря 2022 в Челябинске и приводим вам данные синоптиков. Чем ближе к дате, тем более точными будут представления о температуре, ветре и осадках.

По данным Яндекс.Погоды, 31 декабря будут средненизкие температуры. Днем столбики термометров покажут минус 10 градусов. Но из-за юго-западного ветра 5 метров в секунду на улице будет казаться холоднее: все минус 17.

Ночью температура опустится до -13, хотя в прошлом году ночью столбики термометров опустились до -28 градусов. Снега и дождей в этот день не ожидается, но и солнце своим видом не порадует. С утра до вечера в Челябинске будет пасмурно.

Метеорологи Gismeteo считают, что погода 31 декабря в Челябинске будет теплой. По их подсчетам, днем на улице устаканится минус 7 градусов, а ночью всего минус 10. При этом день будет снежный. А судя по тому, что 1 января по прогнозам синоптиком тоже ожидается снегопад, то новогодняя ночь пройдет в кинематографичной атмосфере.

Сервис «Погода Майл» пока не подготовил прогноз погоды в Челябинске на 31 декабря 2022 года. Они основываются на статистике за 14 лет. По этим усредненным данным, в последний день года будет минус 11 градусов, а ночью всего на пять градусов холоднее. Так было и в прошлом году: с утра небо затянуло тучами, а после обеда начал падать снег.

Самые теплые и холодные новогодние ночи в Челябинске

Минус 14 градусов 1 января — это обычная температура для Челябинска. Но бывали и аномалии. В 1948 году в ночь под Новый год шел дождь. Все потому, что температура на улице повысилась до плюс 4 градусов. А вот самый морозный рекорд установили в 1979 году. Тогда температура воздуха была – минус 48,3 градуса!

— Это был абсолютный минимум температуры воздуха за весь период наблюдений с 1900 года, — подчеркнули в челябинском гидрометцентре.

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