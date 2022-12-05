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Общество5 декабря 2022 11:30

Погода в Челябинске на 31 декабря 2022: что ждать в новогоднюю ночь — морозы или тепло

Смотрим прогнозы синоптиков на погоду 31 декабря 2022 года
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Достаточно ли будет надеть под пуховик только один свитер?

Достаточно ли будет надеть под пуховик только один свитер?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новогоднюю ночь в Челябинске, как и в течение всего декабря, обычно тепло. Жители помнят, как на один из Новых годов даже шел дождь. Мы изучили несколько прогнозов погоды на 31 декабря 2022 в Челябинске и приводим вам данные синоптиков. Чем ближе к дате, тем более точными будут представления о температуре, ветре и осадках.

По данным Яндекс.Погоды, 31 декабря будут средненизкие температуры. Днем столбики термометров покажут минус 10 градусов. Но из-за юго-западного ветра 5 метров в секунду на улице будет казаться холоднее: все минус 17.

Ночью температура опустится до -13, хотя в прошлом году ночью столбики термометров опустились до -28 градусов. Снега и дождей в этот день не ожидается, но и солнце своим видом не порадует. С утра до вечера в Челябинске будет пасмурно.

Метеорологи Gismeteo считают, что погода 31 декабря в Челябинске будет теплой. По их подсчетам, днем на улице устаканится минус 7 градусов, а ночью всего минус 10. При этом день будет снежный. А судя по тому, что 1 января по прогнозам синоптиком тоже ожидается снегопад, то новогодняя ночь пройдет в кинематографичной атмосфере.

Сервис «Погода Майл» пока не подготовил прогноз погоды в Челябинске на 31 декабря 2022 года. Они основываются на статистике за 14 лет. По этим усредненным данным, в последний день года будет минус 11 градусов, а ночью всего на пять градусов холоднее. Так было и в прошлом году: с утра небо затянуло тучами, а после обеда начал падать снег.

Самые теплые и холодные новогодние ночи в Челябинске

Минус 14 градусов 1 января — это обычная температура для Челябинска. Но бывали и аномалии. В 1948 году в ночь под Новый год шел дождь. Все потому, что температура на улице повысилась до плюс 4 градусов. А вот самый морозный рекорд установили в 1979 году. Тогда температура воздуха была – минус 48,3 градуса!

— Это был абсолютный минимум температуры воздуха за весь период наблюдений с 1900 года, — подчеркнули в челябинском гидрометцентре.

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