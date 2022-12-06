СК возбудил дело против начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска

Ринат Кучитаров руководил КДХ с 2019 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Силовики задержали бывшего начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова. Это произошло в день его увольнения. Информацию КП-Челябинск подтвердил источник в правоохранительных органах.

Известно, что против Кучитарова завели уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, находясь на посту главы КДХ, он принял работы по завышенной стоимости на сумму более 40 млн рублей.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, они и участвовали в задержании чиновника. Напомним, накануне в его кабинете прошли обыски. Силовики проверяли документы и почту, самого экс-чиновника на месте не было.

Ринат Кучитаров проработал на посту начальника КДХ с августа 2019 года. Теперь эту должность займет его заместитель Ирина Степанова.

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