В марте уже был приступ: в Челябинске 56-летний водитель троллейбуса умер во время рейса

Мужчина работал водителем более 20 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 56-летний водитель троллейбуса №12 умер во время рейса. Он вышел поправить «рога» на остановке возле дворца спорта «Юность», когда у него заболело в районе сердца. Приехавшая через 7 минут скорая спасти мужчину не смогла. Оказывается, он уже сталкивался с проблемами со здоровьем в этом месяце.

– Где-то 8 марта ему становилось плохо дома, вызывали скорую, ставили предварительно предынфарктное состояние. Но, как и многие наши русские люди, он сам решил, что со здоровьем у него все нормально и вышел на работу. Работал 5 через 2, никаких переработок у него не было, – рассказал КП-Челябинск заместитель директора «ЧелябГЭТ» Александр Портье.

Похороны запланированы на 22 марта. На общественном транспорте мужчина проработал более 20 лет.

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