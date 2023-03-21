Из красотки — в аватара и Тора: 6 косплейных образов, после которых хочется воскликнуть «Не может быть!»

Ксения Прыкина создала своего аватара. Фото: Ирина Горбачева

Почти 15 лет назад герои фильма «Аватар» вызвали фурор – таких необычных героев не видели давно: острые уши, высокий рост, гибкость и… синий цвет кожи. Жительница Озерска Ксения Прыкина, которая увлекается косплеем, решила повторить этот образ. Тем более совсем недавно вышла вторая часть фильма. Вместе с фотографом Ириной Горбачевой они организовали необычную съемку в ботаническом саду. Ксения рассказала «Комсомолке» сколько времени у нее занял грим.

Грим занял пять часов. Фото: Ирина Горбачева

«РОКОВАЯ» ВСТРЕЧА

Ксения с Ириной знакомы не так давно. Ксения Прыкина – увлекается косплеем, мастерски перевоплощаясь в разных героев. В ее копилке и Круэлла, и Шляпник, и даже Тор. С последним два года назад девушка заняла второе место в международном конкурсе талантов GOLDEN TIME Talent. Ирина Горбачева – фотограф, которому интересно делать не только семейный фотосессии, но и креативные. Так и познакомились.

Так аватара увидела фотограф Ирина Горбачева.

— Мне понравились ее работы, как она видит героев, а ей – мой косплей. Так и случился наш коллаб, — рассказывает Ксения.

А так Ксения Прыкина выглядит без грима. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Идея с аватаром обсуждалась девушками еще прошлой осенью, но погода не располагала, поэтому ее было решено перенести на лето. Но тут выходит вторая часть фильма «Аватар». И девушки решили поддержать вайб.

Фото: Ирина Горбачева

— Не сказать, чтобы я была фанаткой фильма, но было интересно. Посмотрела вторую часть, чтобы перед созданием косплея вжиться в роль, передать характер героя и внести свою изюминку. Я так всегда делаю, - говорит Ксения.

Фото: Ирина Горбачева

Местом для съемки выбрали ботанический сад в Детском эколого-биологическом центре. Девушки договорились на аренду и пока творческий порыв не прошел – отправились снимать.

Фото: Ирина Горбачева

«АВАТАР С МОИМ ХАРАКТЕРОМ»

Ирина составила план съемки, а Ксения занялась созданием образа. Костюм полностью придуман и сделан ей. По словам девушки, она понимала, что 100% сходства не будет, хотя бы потому что Ксения блондинка. С париками и окрашиванием решили не заморачиваться.

Все детали Ксения придумала сама. Фото: Ирина Горбачева

— Решили создать свой образ аватара. Они же в фильме все разные. В итоге образ подбирала под свой характер, — рассказывает Ксения Прыкина. — Я занимаюсь росписью одежды, купила белую водолазку и разрисовала под аватара. Ткань сверху – и лоскутков, которые нашла дома. Докупила перышки, серьги, цветные линзы и подобрала другие декоративные элементы.

А это Ксения Прыкина в образе Шляпника. Фото: Ирина Горбачева

По словам девушки, больших затрат не было – все сделано ей из подручных материалов. Даже уши есть! Их, правда, пришлось купить и подкрасить. А копье собрала из палки, обмотанной жгутами, и наконечника из металлизированного скотча.

Фото: Ирина Горбачева

Но больше всего времени, конечно, занял грим. На него ушло порядка пяти часов.

— Это только кажется, что создать такой образ легко. На самом деле – нет. Нужно еще понимать, как он будет смотреться в объективе камеры, — говорит Ксения.

Круэлла в исполнении Ксении. Фото: Ирина Горбачева

Ирина к съемке тоже подготовилась, составила план, подробно объяснив, как нужно присесть, наклониться.

— Получилось, конечно, не так как у аватаров, гибкость не такая, — смеется Ксения.

Фото: Ирина Горбачева

Получившиеся фото уже оценили жители Озерска, окрестив Ксению – озерским аватаром. Снимки девушка размещает на своей страничке. А у Ирины, по словам модели, после таких съемок растет уровень заказов. Кстати, нередко Ксения перевоплощается в мужских героев – чего только стоит Тор из «Марвела» или Шляпник из «Алисы в стране чудес».

С этим образом Ксения Прыкина заняла второе место в международном конкурсе GOLDEN TIME TALENT. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Предоставлено "Комсомолке".

Предоставлено "Комсомолке".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.