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Общество7 декабря 2022 11:18

В Курганской области осудили организатора гонки, на которой машина сбила зрителя

Мужчине дали условный срок
Елена КОЛЧИНА
Гоночная машина сбила жителя Свердловской области, устроителя заезда обязали выплатить компенсацию вдове погибшего

Гоночная машина сбила жителя Свердловской области, устроителя заезда обязали выплатить компенсацию вдове погибшего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области вынесли приговор организатору автогонки, во время которой погиб зритель. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 59-летнего мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по неосторожности повлекшим смерть человека.

Трагедия произошла во время финала Открытого Кубка Катайского района по ралли-спринту «Казанская тропа-2021». Устроителем мероприятия был житель Катайска, инструктор спортивно-технического клуба.

Во время одного из заездов гонщик на ВАЗ-210740 проходил скоростной участок трассы с трамплинами. Водитель не справился с управлением. Машину выбросило за пределы трассы — прямо на 28–летнего болельщика, приехавшего из Свердловской области. Зритель получил тяжелые травмы. На машине сокрой помощи его срочно повезли в больницу, но в пути свердловчанин умер.

Суд подтвердил, что организатор гонок не позаботился о безопасности болельщиков. Зрители находились слишком близко от опасной зоны трассы, на участке отсутствовали оградительные ленты или таблички с предупреждением об угрозе. Вдобавок водителю ВАЗа позволили участвовать в гонках без лицензии пилота.

В итоге жителя Катайска приговорили к условному лишение свободы сроком в один год. Мужчине также запретили на два года участвовать в организации соревнований по автоспорту. А в качестве компенсации морального вреда вдове погибшего он будет обязан выплатит 700 тыс. рублей.

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