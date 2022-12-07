В Курганской области осудили организатора гонки, на которой машина сбила зрителя

Гоночная машина сбила жителя Свердловской области, устроителя заезда обязали выплатить компенсацию вдове погибшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области вынесли приговор организатору автогонки, во время которой погиб зритель. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 59-летнего мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по неосторожности повлекшим смерть человека.

Трагедия произошла во время финала Открытого Кубка Катайского района по ралли-спринту «Казанская тропа-2021». Устроителем мероприятия был житель Катайска, инструктор спортивно-технического клуба.

Во время одного из заездов гонщик на ВАЗ-210740 проходил скоростной участок трассы с трамплинами. Водитель не справился с управлением. Машину выбросило за пределы трассы — прямо на 28–летнего болельщика, приехавшего из Свердловской области. Зритель получил тяжелые травмы. На машине сокрой помощи его срочно повезли в больницу, но в пути свердловчанин умер.

Суд подтвердил, что организатор гонок не позаботился о безопасности болельщиков. Зрители находились слишком близко от опасной зоны трассы, на участке отсутствовали оградительные ленты или таблички с предупреждением об угрозе. Вдобавок водителю ВАЗа позволили участвовать в гонках без лицензии пилота.

В итоге жителя Катайска приговорили к условному лишение свободы сроком в один год. Мужчине также запретили на два года участвовать в организации соревнований по автоспорту. А в качестве компенсации морального вреда вдове погибшего он будет обязан выплатит 700 тыс. рублей.

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