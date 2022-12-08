«Дымят даже на уроках»: для отобранных у челябинских школьников вейпов пришлось выделить целую коробку

Подростки курят электронки прямо в стенах учебных заведений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Подходит ко мне учительница, а я ей говорю, что это маркер. Она поверила.

- Мы вообще в столовой иногда дымим, а некоторые и на уроке могут.

- Кто готов скинуться на одноразку, чуть-чуть не хватает?

И это обычные школьные чаты! Проблема электронных сигарет накрыла, кажется, все школы Челябинска. Только не сладеньким облачком со вкусом клубники, а вполне себе губительными последствиями и головными болями учителей. Вейпы, «парилки», «одноразки», «поды», «ашкудишки» — вариаций много, но суть одна и та же. Особенно обнаглевшие школьники не стесняются парить эту дрянь прямо на уроках, а преподаватели могут лишь пригрозить им пальцем. При этом точки продаж находятся рядом с учебными заведениями, и самые частые гости там — дети.

ВЫДАЮТ СИГАРЕТУ ЗА ФЛОМАСТЕР

Если раньше подростки ныкались по углам и курили сигареты, то теперь настала эра электронных заменителей. Таких курильщиков трудно «спалить» по запаху, но они выдают себя сами, гордо расхаживая по коридорам. Уже несколько лет руководители школ пытаются бороться с этой проблемой, но результата пока нет. А популярность вейпов только растет.

— Эта привычка распространилась среди детей по всему городу, — рассказала КП-Челябинск социальный педагог одной из школ. — Они прячут электронки, но, когда достают, сразу видно, что это такое, и запах стоит. А мы ничего сделать не можем, и родителей в школу вызываем, и беседуем, а толку никакого.

В одной школе собрали уже целый пакет таких трофеев. Дети порой настолько борзеют, что курят свои одноразки прямо в столовой или в классах. Внешне некоторые устройства напоминают фломастер — этим и пользуются подростки. Дурят преподавателей старшего поколения, выдавая электронку за маркер.

Все это у подростков отобрали в школе. Фото: предоставлено КП

ЭЛЕКТРОНКА — ПОКАЗАТЕЛЬ КРУТОСТИ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ

Директор гимназии № 1 в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) подтвердил, что эта проблема накрыла все школы города. По его словам, резкий рост популярности вейпов произошел по нескольким причинам.

— Первая составляющая — коммуникативная, — рассказывает Дамир Тимерханов. — Мы все понимаем, что в курилках завязываются разговоры, новые знакомства, формируются социальные группы. А вторая: иметь вейп — это якобы круто. Есть ведь гаджеты, которые стоят довольно дорого, и это служит для школьников показателем статуса или размера кармана их родителей.

Дамир Тимерханов добавил, что у руководства школы нет инструментов борьбы с этой проблемой, кроме банальных разговоров. Директор предпочитает тет-а-тет поговорить с учеником, который попался с парилкой первый раз. А если ситуация повторяется, к делу подключают родителей.

— Закон в таких ситуациях нам не оставил ничего, кроме порицания, — добавил директор. — Детей старше 15 лет можно исключить из школы только после грубейших нарушений устава, и то, если уже все воспитательные меры приняты, и ничего не помогает. Бывают ситуации, когда родители в курсе ситуации, но не могут или не хотят решать проблему.

УЧИТЕЛЯМ СВЯЗАЛИ РУКИ

Как рассказал юрист Григорий Бутюгин, законодательство не дает учителям права отбирать у школьников вейпы и электронки. Поскольку у ребенка есть право собственности на эту вещь.

— Но на практике учитель может забрать гаджет и вызвать сотрудника полиции или передать вещь родителям, — добавил Григорий Бутюгин. — Если школьник достиг 16-летнего возраста, он может быть привлечен к ответственности за курение в образовательном учреждении. Могут привлечь и его родителей, которые не осуществляют должным образом контроль за своими ребенком.

Директор гимназии считает, что ситуация может улучшиться, если для детей придумать какое-то замещение курения. Такое дело, которое будет их увлекать, вдохновлять и вести. Чтобы ребенок мог реализовывать свои искренние интересы, и тогда, возможно, у него не возникнет желания хватать в зубы электронки. Кроме этого, по мнению Дамира Тимерханова, правоохранителям нужно заняться продавцами вейпов.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПОКУПАТЕЛЬ В ВЕЙП-ШОПЕ — ШКОЛЬНИК

Электронки порой продают буквально в нескольких шагах от школы. Согласно требованиям Роспотребнадзора, табачные изделия нельзя продавать в радиусе ближе 100 метров от школы. Электронные сигареты и жижки для вейпов тоже относят к этой категории. Но достаточно взглянуть на карту, чтобы посмотреть, как это работает по факту.

Вот школа в «Академе», а синие точки — это места, где можно купить электронку:

Табачных магазинов развелось больше, чем пивнушек. Фото: 2gis

Вот и носятся школьники к ближайшему магазину за парилкой, где продавец не всегда спрашивает паспорт. А если спрашивает, дети просят купить какого-нибудь прохожего с улицы. КП-Челябинск пообщалась с предпринимателем, который на протяжении года продавал электронные сигареты. Максим рассказал, что школьники — едва ли не самые частые гости в таких местах.

— Примерно каждый третий, кто заходил в магазин, был несовершеннолетним, — вспоминает Максим. — Иногда приходили с полтинниками и мелочью в руках — видно, что пацанами скинулись и решили купить парилку. Когда паспорт просили у них, сразу разворачивались, многие стояли возле магазина, ловили кого-нибудь, кто согласится купить. Не думаю, что закон ограждает школьников от курения. Скорее, немного усложняет им путь к заветной парилке.

НА 99% (НЕ)БЕЗОПАСНЕЕ

Когда электронки начали заходить на рынок, отовсюду трубилось, якобы это «на 99% безопаснее обычных сигарет». Конечно же, это миф. Вейпы представляют куда большую опасность хотя бы потому, что это нечто новое и толком не изученное явление. По словам пульмонолога Марии Чернявской, побочных эффектов от электронок — тьма.

— Курение вейпов несет очень разрушительный эффект, — считает заведующий отделением поликлиники № 8 пульмонолог Мария Чернявская. — Если мы говорим о курении сигарет, там есть ограничение по количеству. А вейп очень легко передозировать, и в связи с этим возникают серьезные последствия. Он влияет на сердце, на сосуды, повреждает работу мозга.

Многие школьники курят вейпы без никотина — им нравится сам процесс и добавки со вкусом ягод, фруктов, жвачек и многого другого. Но за всеми этими вкусностями кроются проблемы с легкими. Ароматические добавки провоцируют рак и бронхиальную астму, повреждают ткани легких.

— В мире уже выведена эта болезнь, которая так и называется — «болезнь вейпов». Это форма химической зависимости, — добавила врач. — Люди попадают в больницу вплоть до реанимации. А идентифицировать заболевание сложно, потому что по симптоматике оно схоже с ОРВИ и гриппом: одышка, снижение кислорода в крови, ломота и слабость. Но в тяжелых стадиях это приводит к летальному исходу.

Из-за электронок также появился большой пласт пассивных курильщиков. Да, запах от вейпов не такой, как от сигарет, однако, вдыхая это сладенькое облачко, люди получают те же вредные вещества, хоть и в меньшей концентрации.

Будут ли приниматься новые законы, чтобы оградить подростков от электронной дряни, пока непонятно. Но недавно депутаты предложили запретить продажу вейпов через интернет. Ведь это один из путей, когда школьник может практически без препятствий приобрести электронку.

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