В Челябинской области мать бросила своего младенца на бетонный пол

За причинение ребенку тяжкого вреда здоровью женщине грозит до десяти лет лишения свободы
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая бросила своего младенца на бетонный пол. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
Инцидент произошел 1 декабря в Катав-Ивановске. По данным следствия, женщина во время бытовой ссоры бросила шестимесячного сына на пол. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
— В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — рассказали в ведомстве.
Расследование уголовного дела ведется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК). Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, следователи проверяют соцслужбы и учреждения системы профилактики, которые осуществляли надзор за семьей. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье о халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ).
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