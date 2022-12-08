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Происшествия8 декабря 2022 12:29

В Челябинской области мать бросила своего младенца на бетонный пол

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии
Ян Стоев
Ян Стоев
За причинение ребенку тяжкого вреда здоровью женщине грозит до десяти лет лишения свободы

За причинение ребенку тяжкого вреда здоровью женщине грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая бросила своего младенца на бетонный пол. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 1 декабря в Катав-Ивановске. По данным следствия, женщина во время бытовой ссоры бросила шестимесячного сына на пол. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

— В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела ведется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК). Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, следователи проверяют соцслужбы и учреждения системы профилактики, которые осуществляли надзор за семьей. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье о халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ).

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