В Курганской области поросенок сбежал от хозяев, пробежался по улице и пришел в детский сад

Поросенок сразу стал звездой соцсетей. Фото: «Боевое слово». Белозерская районная газета

В Белозерском Курганской области поросенок решил насладиться весенней погодой и сбежал от хозяев. Под удивленные взгляды прохожих он обошел улицу. Потом ему стало одиноко и он прибежал в детский сад.

– Я шла по тротуару, когда мимо меня промчался поросенок. Он бежал по тротуару, потом по дороге, обгоняя всех пешеходов, – рассказала КП-Челябинск о необычной встрече автор видео Нина Медведева.

Что стало с поросенком дальше – точно неизвестно. Жители Белозерского предполагают, что его все же нашли хозяева.

– Чувствует приближение майских праздников, решил свалить заранее, чтобы не стать шашлыком, – придумали причину побега пользователи соцсетей.

Ранее по Копейску два дня бродили козы. Животные даже попытались пройти в местный Следственный комитет. Позднее, нашелся и хозяин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru