Настоящий козел! В Челябинском зоопарке нового питомца назвали в честь бывшего парня посетительницы

Примерно так рогатый Костян Сергеевич будет выглядеть, когда подрастет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинском зоопарке случилось пополнение. У камерунских карликовых коз Нюры и Семы родилось двое детенышей. Старшего козленка назвали в честь бывшего кавалера посетительницы — Костяном Сергеевичем.

— Все началось с шуточных комментариев на одной из наших страничек в социальных сетях, — объяснили в пресс-службе зоопарка. — Подписчица очень хотела назвать кого-то из питомцев в честь бывшего парня, а наши сотрудники отличаются добротой и отзывчивостью, поэтому пошли навстречу.

Об имени будущего козла договорились еще до того, как он появился на свет.

Бывший парень челябинки оказался обладателем хорошего чувства юмора (а может быть, просто большим любителем животных) и на шутку не обиделся.

— Как нам передали, человеческий Константин просто в восторге от того, что в его честь назвали козла, — рассказали в зоопарке.

У козлят элегантный черно-белый окрас и "гольфы" на ногах. Фото: Челябинский зоопарк

Младший из новорожденных козлят тоже получил солидную кличку из имени и отчества. Его нарекли Кириллом Валерьевичем. Сотрудники зоопарка признали, что позаимствовали имя у реального человека, но кому именно повезло обзавестись тезкой-козлом, не раскрывают.

Пока что детеныши, которым только два дня от роду, осваиваются в теплом загоне под присмотром матери, пищат тоненькими детскими голосами, а еще отряхиваются и виляют хвостиками, совсем как щенки.

— Братья чувствуют себя прекрасно, отличаются отменным аппетитом и пока не козлят, — радостно сообщают в зоопарке.

Стать большими козлами Костяну и Кириллу не грозит. Камерунские козы не вырастают в холке выше 60 сантиметров, а весят по 20-40 килограммов. У этих животных талант к высоким прыжкам, а еще они умеют забираться на деревья, их иногда даже называют «африканскими древесными козами». Камерунцы ласковые и общительные. Впрочем, в ответ на плохое обращение козы и козлы могут поступиться природной покладистостью, проявив вредность и упрямство.

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