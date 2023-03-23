Поклоняются Горбачеву, верят в Хозяйку Медной горы и открывают третий глаз: самые странные секты

Антоний Скрынников - сектовед.

Одни поклоняются Горбачеву, другие – Хозяйке Медной горы, третьи встают на вооруженный путь, чтобы быть ближе к Богу. Каких только сект не существует в мире, и они продолжают заманивать в свои сети простых людей. В Челябинской области весной активизировались представители различных религиозных структур. Горожане стали чаще находить брошюрки в подъездах, получать приглашения вступить в организацию для верующих. Чем традиционная религиозная конфессия отличается от секты, и чем можно помочь человеку, которого «завербовали»? Об этом мы говорим с сектоведом, настоятелем храма в честь воина Димитрия Донского в Ставрополе, членом общественного совета ГУВД и Следственного комитета по Ставропольскому краю Антонием Скрынниковым.

Антоний Скрынников приехал в Челябинск на День православной книги. Он прочитал студентам лекцию «Христианские мотивы «Властелина колец». И наш разговор мы начали с литературы.

- «Властелин колец» - это с одной стороны, безусловно, очень глубокое произведение, с другой стороны - построенное на христианских принципах. Мне часто задают вопрос: зачем знать Евангелие, если человек не верующий, мусульманин или буддист. У меня ответ один - знать нужно для того, чтобы хотя бы понимать свою собственную культуру, литературу и шедевры мировой культуры.

Без знаний Евангелия мы не поймем значительную часть творчества Федора Достоевского с переживаниями Алешеньки в «Братьях Карамазовых», Толстого и его роман «Воскресенье». Конечно, нельзя сказать, что Толстой был религиозным писателем, но вера занимала значительное место в его жизни, и нужно знать, что он критиковал в церкви, чтобы его понимать. Без знаний Евангелия мы не поймем творчество Модеста Мусоргского с его «Борисом Годуновым», почему юродивый не велит молиться за Ирода; не поймем творчество Льюиса в «Хрониках Нарнии»; нас обманет автор в «Коде Да Винчи». Мы не поймем, зачем Моргенштерн сделал татуировку три шестерки. Без основ православной культуры мы не узнаем, что «Снежная королева» - это тоже религиозное произведение, ведь в оригинале злая королева побеждается чтением псалмов и «Отче наш», чего нет в советском варианте. Не зная православной культуры, мы не узнаем, что Робинзон Крузо это богословское произведение, если читать в оригинале.

- А вы видели книжки на подоконниках в подъездах или поликлиниках? Они общедоступны, бесплатны, и в них обещают исцеление без всяких рассуждений о Толстом или Достоевском.

- Я был бы очень удивлен, если бы увидел на подоконниках православную литературу. Это чаще всего сектантские издания, оккультные. Детей же учат ничего не подбирать с земли, так и с литературой, которую подсовывают, нужно соблюдать гигиену.

- Чем секта отличается от традиционной религиозной организации?

- Надо понимать, что секта - это тоже религиозная организация. Их можно поделить на тоталитарные и нетоталитарные. Я занимаюсь изучением тоталитарных - это «Свидетели Иеговы», сайентологи, Общество сознания Кришны (запрещены в РФ – прим. ред.), мормоны. И есть секты, с которыми мы не согласны в вероучениях, но к которым нет претензий у нас и у государства. Они не изымают имущество, не убивают. Это, например, баптисты или пятидесятники.

Любая традиционная конфессия – созидательная. Мы можем вспомнить многих ученых, писателей, а вот знаменитого иеговиста или сайентолога не знаем. Есть известные фамилии, но эти люди сначала стали успешными, а потом уже пришли в секту. Например, актер Том Круз. Стал бы он мировой звездой, если бы в молодости вошел в секту? Скорее, нет.

Любая секта стремится унифицировать жизнь человека: одна и та же еда, одежда, литература. Многие сектанты, мормоны допустим, ходят по улицам одинаково одетыми. Если посмотреть на литературу иеговистов - она вся анонимная. Потому что любая индивидуальность должна быть уничтожена. Так проще управлять системой, исчезает критическое мышление.

- Я помню 90-е годы, когда был разгул сект, люди от отчаяния готовы были верить во что угодно. И даже меня родители водили петь странные песни, но, к счастью, все обошлось. Сейчас часть сект запрещена в России. Стало ли их меньше или они просто изменили свои подходы в работе?

- Тема сектантства актуальна всегда, даже для стран со строгим законодательством. А у нас относительно либеральный подход. Например, «Аум Синрике» (террористическая организация, запрещенная в России - прим. ред.) действовали спокойно, пока не совершили террористический акт.

Просто озвучу статистику. По данным Российской ассоциации центров изучения религии и сект, в России в секты вовлечено порядка 800 тысяч человек. По данным исламоведа Романа Силантьева, порядка 700 тысяч человек сочувствуют идеям ваххабизма. По данным Госдумы прошлого созыва, у нас около 800 тысяч целителей, магов, экстрасенсов и прочих шарлатанов. Если сложить все цифры, то получится более 2 миллионов человек, которые ходят по улицам, вовлекают, чистят карму, открывают третий глаз, расставляют мебель по фэншую, составляют гороскопы и занимаются прочей оккультной околорелигиозной деятельностью.

В России маги могут пройти добровольную сертификацию и работать в рамках закона. В статистику вошли цифры по тем, кто сертифицировался, а сколько еще не проявили себя документально? И даже 800 тысяч человек - это больше, чем врачей.

Еще момент - мы точно не знаем, сколько сект существует как организаций. Минюст дает данные по тем обществам, которые зарегистрированы как религиозные. А многие ведь просто не регистрируются, снимают чердак или подвал, другие указывают себя как спортивные, культурные, по документам у них все педагоги. Была даже одна секта, которая работала под видом фермерского хозяйства и была зарегистрирована в минсельхозе.

- Какая секта самая страшная?

- По формальным аргументам, наверное, ваххабиты. У них есть оружие. В Ставропольском крае была секта «Черный тюльпан». Два военнослужаших-курсанта решили выйти из нее, их жестоко убили - обезглавили.

На самом деле, самая страшная секта та, в которую попал ваш близкий.

- Чаще всего сектанты играют на человеческом горе, растерянности.

- Туда попадают люди с совершенно разным опытом - и счастливые, и несчастливые, и богатые, и бедные. Есть заблуждение - что я не попаду в секту, потому что чуть умнее других, потому что я майор полиции, потому что кандидат наук и можно долго продолжать. Опыт показывает, что в сектах оказываются разные люди, независимо от умственных способностей. Работа строится на обмане, а обмануть можно любого. У нас одну из тоталитарных сект возглавляет доктор физико-математических наук. Представляете, какими умственными способностями нужно обладать, чтобы написать докторскую в этой сфере. Но знание физики, математики не помогли ему не попасть в секту, потому что он не знал Евангелия, основ православной культуры, традиции.

Люди в стрессовой ситуации – легкий объект, потому что не всегда адекватно могут воспринимать действительность. Есть случаи, когда «Свидетели Иеговы» вербовали людей возле похоронных контор, онкологических поликлиник. Когда человек видит объявление «Отдай квартиру и Иисус тебя спасет», он будет готов отдать недвижимость. Главное, чтобы рядом были близкие люди, которые могут спасти от необдуманных шагов, выйти из стресса.

- Что делать, если знакомый или родственник уже попал в секту?

Есть специалисты в центре противодействия экстремизму в МВД, есть отдел по борьбе с терроризмом в ФСБ. Но они подключаются, если речь идет о нарушении законодательства. Если вы придете и скажете: моему сыну 25 лет, он стал сайентологом, то получите ответ – организация официально зарегистрирована, ребенок совершеннолетний.

В большинстве случаев люди остаются решать проблему своими силами. В России нет специалистов, центров, которые целенаправленно работают с такой категорией. Есть частные организации, общественные или церковные, но они в основном распространяют информацию, а не работают с теми людьми, которые попали в секту. Могу сказать за себя - я могу прочитать 100 лекций за год для больших аудиторий, а могу потратить этот год на то, чтобы вытащить одного человека из лап секты. Но сколько за это время к ним еще попадет?

В общении с тем, кто оказался под влиянием деструктивных организаций, главное не рубить с плеча. Адепты всегда предупреждают новичков, что путь истины тернист, ждут искушения. И все ваши аргументы могут восприниматься как испытание, которое нужно выдержать. А это дает обратный эффект - укрепление в заблуждениях. Просто не надо терять контакт с таким человеком. Еще важно понять, а в какую секту он попал, какие книги читает, о чем говорит. В зависимости от секты должна быть своя стратегия. Но вытащить человека из секты возможно!

- А какие цели у таких организаций? Когда они просят деньги - понятно, но ведь есть организации, которым ничего от людей не нужно, только бы приходили.

- Да, у каждой секты есть свой интерес. «Свидетели Иеговы» - бизнес-корпорация, сайентологи - это комбинация бизнеса и работы с разведуправлением США.

Есть секты, которые не интересует ни то, ни другое, а в основе лежит шиза. Бывает так, что психически больной человек собирает вокруг себя аудиторию, он искренне верит в то, что делает. Как пример - многие помнят пензенских сидельцев. Люди выкопали землянки, закатили туда бочки с керосином, замуровались с детьми и пообещали все взорвать, если их будут откапывать. Два человека умерли в катакомбе. Их вождь тоже там жил, терпел лишения. По итогу признан психически больным.

На Ставрополье есть экзотическая секта - религиозные последователи Горбачева. Они написали икону с его портретом и нимбом, сочинили акафист. Он начинается так: «О, отче Михаиле, ты перестройку сделал в мире, но не весь мир тебя благодарит». Я спросил: почему Горбачев? Они с удивлением переспросили, читал ли я Евангелие, открыли и зачитали слова про то, что восстанет князь Михаил. Даже не знаешь, как реагировать на такое, только с иронией на невежество – может, это слова про Михаила Мишустина или про Михаила Круга. Но эти сектанты свято верят, что речь идет о Горбачеве.

На Урале есть небольшая секта почитателей советского автора сказок Павла Бажова. Они верят, что Хозяйка Медной горы существует, молятся ей.

- По вашему мнению, есть какой-то рецепт, как избежать такого невежества?

- Универсального нет. Но я вижу как вариант - расширение курса «Основы религиозных культур» в школах. 20 лет церковь говорила, что нужно изучать основы , и все это время нам на полном серьезе отвечали, что это невозможно, что мы мракобесы. При этом в 2000 школ вводились оккультные предметы. В 90-е годы появился предмет «Мои мир и я». Учебник был разработан корейской тоталитарной сектой. То есть основы мунистской культуры можно было изучать, а православия - нельзя. Антинаучный предмет «Валеология» появился. Это позорное пятно в истории системы образования и тех университетов, которые побежали вперед всех открывать кафедры по валеологии. Этот предмет - смесь ОБЖ, учения Блаватской, Рерихов. Мне попадался учебник 6 класса под редакцией профессора, в нем было домашнее задание – понаблюдать за тем, как размножаются домашние животные. В другом учебнике для старших классов утверждалось, что главная ценность – это здоровье человека. А как же духовные ценности?

В 90-е годы попасть в школу священнику было невозможно. Охотнее пускали в тюрьму, чтобы там рассказывали о заповедях «Не убий», «Не укради». Но колонии - это конечный результат. Я два года назад посещал колонию, общался с молодым человеком 25 лет, он сидел за пять убийств. Несколько месяцев назад в Ставрополе был в центре временного содержания малолетних правонарушителей. Там была девочка 12 лет, статья 105 УК РФ, убила 12-летнего мальчика. Говорить о заповедях и ценности жизни получилось с очень большим опозданием.

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