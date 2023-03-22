Проверка слуха: в школах Челябинска запретили общаться в Telegram, WhatsApp и Viber

Приложения попали в число запрещенных Фото: Мария ЛЕНЦ

В социальных сетях начали распространяться сообщения о запрете на переписку учителей, родителей и школьников в популярных мессенджерах. Информация вызвала множество вопросов. А как же родительские чаты? Может это очередной фейк?

Но в пресс-службе министерства информацию подтвердили. Запрет на использование иностранных мессенджеров связан со вступлением в силу с 1 марта изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В число запрещенных приложений для переписки вошли Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

— Для системы образования в России разработана своя платформа «Сферум», которая имеет личный мессенджер. Сейчас он развивается и становится не только удобным, но и многофункциональным. Помимо этого, он связан с системой «Сетевой город». Открыв электронный журнал или дневник, можно зайти в учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере. В таком едином безопасном пространстве учителя, ученики и их родители могут общаться в чатах, совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами, — рассказали в пресс-службе Министерства образования области.

При этом мобильные номера в приложении скрыты, а данные профилей недоступны для других пользователей ВКонтакте.

Во избежание утечки конфиденциальной информации, Министерство образования и науки рекомендует всем учителям и школьникам перейти в учебный профиль «Сферум». К платформе подключены все школы области.

Между тем, популярные мессенджеры по-прежнему можно использовать в личных целях.

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