Укусили за руки и порвали одежду: в Челябинской области стая бродячих собак напала на школьника

Собак отогнала женщина, которая прибежала на крики о помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Копейске Челябинской области бродячие собаки набросились на мальчика, который вечером возвращался домой со школы. Об инциденте рассказала в соцсетях мама ребенка.

Все произошло накануне вечером на улице Кирова. Мальчик возвращался домой со школы, когда на него набросились собаки. На крики о помощи прибежала женщина, которая отогнала животных. Во время нападения ребенка укусили за руку, также ему потрепали куртку и рюкзак. Родителям пришлось везти мальчика в травмпункт.

— У моего ребенка стресс, очень сильно напугался. Вдобавок травма - пусть и не очень серьезная. Я больше не хочу каждый день бояться выйти на улицу, я больше не хочу, чтобы на наших детей кидались бездомные собаки. Принимайте меры! — написала мама школьника в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

СК уже начал доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на школьника.

— В ходе проверки будет установлена достоверность информации и обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, в прошлом году администрацию Коркинского района обязали перечислить 2 млн рублей девочке, которую чуть не растерзала стая собака. Животные содрали кожу с головы ребенка. Девочка попала в больницу, а через некоторое время ей пришлось перенести повторную операцию.

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