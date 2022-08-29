Ребенок все еще лечится: искусанной стаей псов девочке в Челябинской области присудили 2 млн рублей

Фото:Иван Скиба, Вадим Черепанов/vk.com

Администрацию Коркинского района обязали выплатить компенсацию семье 11-летней девочки, на которую напала стая бродячих собак. Школьница сильно пострадала перенесла несколько операций и до сих пор продолжает лечение. Сумма компенсации составит 2 млн рублей.

— Несовершеннолетней причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Она уточнила, что у районной администрации еще есть возможность обжаловать судебное решение.

Напомним, 16 февраля пятиклассница Марина шла в школу, когда на нее накинулись бездомные псы. Собаки разодрали на девочке куртку, хватали ребенка за тело и голову и буквально содрали скальп. Соседка выскочила на улицу со шваброй, чтобы отбить ребенка у рассвирепевших собак. Девочка к тому времени уже лежала вся в крови.

Врачи оказали пострадавшей первую помощь и отправили в Челябинск. Там девочку три часа оперировали сразу шесть хирургов. Марина потеряла много крови. К счастью, школьница осталась жива, но содранный с головы кусок кожи так и не прижился, пришлось делать новую операцию.

Нанесенные девочке травмы суд квалифицировал как тяжкий вред здоровью.

Сейчас в Коркинском районе продолжают расследовать уголовное дело о халатности, возбуждённое после нападения собак на ребенка.

Суд рассматривает также прокурорский иск к администрации Коркинского района. У чиновников требуют создать приют для бездомных животных, чтобы они не бродили по улицам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Почта: kpchel@phkp.ru