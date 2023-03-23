Огнем охватило площадь в 300 квадратных метров: на заводе под Челябинском вспыхнул крупный пожар

Пожар произошел в селе Еткуль
В селе Еткуль Челябинской области произошел пожар на предприятии по ремонту систем охлаждения. Огнем охватило площадь в 300 квадратных метров.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. По данным ведомства, никто не пострадал. Однако тушение пожара осложняется сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой.
— Для установления причины происшествия на месте работают сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам, — сообщили в пресс-службе шестого пожарно-спасательного гарнизона.
Накануне в Магнитогорске произошел пожар в пятиэтажке на улице Строителей. В ходе тушения огня сотрудники МЧС вскрыли квартиру на четвертом этаже и спасли находившихся там двух детей.
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