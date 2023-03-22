В Магнитогорске двух детей спасли из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске детей 4 и 9 лет спасли при пожаре.

Ранним утром 22 марта соседи заметили дым в пятиэтажке на улице Строителей. Прибывшие по тревоге пожарные вскрыли дверь в квартиру на четвертом этаже. Оказалось, что горели вещи в ванной комнате.

В квартире оставались двое детей, а взрослых не было. С помощью спасательных комплектов детей эвакуировали на улицу, где ждали медики. Оба ребенка не пострадали, после осмотра их передали подоспевшим родственникам.

Пожар в квартире быстро потушили.

— Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Ранее в Челябинской области женщина погибла, пытаясь потушить диван.

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