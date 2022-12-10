Растопили лед: талисманы команд КХЛ сыграли в керлинг и покатались с челябинцами в «Уральской молнии»

Маскоты оторвались по полной на челябинском льду
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
9 декабря накануне Матча Звезд КХЛ талисманы команд заявились в «Уральскую молнию». Маскоты покатались вместе с челябинцами, потренировались с юными хоккеистами и даже сыграли в керлинг. Как они растопили лед и сердца горожан, смотрите в нашем фоторепортаже.
Талисманы прокатились вместе с челябинцами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Подробнее о грядущем Матче Звезд КХЛ читайте в нашем материале.
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