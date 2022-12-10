Споют и сыграют: в Челябинске стартует Матч Звезд КХЛ-2022

Звездный хоккейный уик-энд стартует 10 декабря на ледовой арене «Трактор» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Звездный хоккейный уик-энд стартует в Челябинске в ледовой арене «Трактор» сегодня 10 декабря. Это будет уже 13-й по счету Матч Звезд.

В мастер-шоу и мини-турнире примут участие команды четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Чернышева и Харламова. А «разбавлять» этот праздник будут популярные артисты ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока (10 декабря с 14.00 выступят ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА).

Арена 10 декабря откроется в 12.00. Для болельщиков в холле будут работать более десятка тематических зон (бросковая зона, конкурс «Удержи шайбу», мастер-классы по обмотке клюшки, фотозоны, зона аквагрима, танцевальные перфомансы и другие), зона для автографов, магазины с атрибутикой.

Торжественная церемония открытия начнется в 14.00. После этого стартует хоккейная шоу-программа — Мастер-шоу КХЛ. Игроки будут соревноваться в преодолении круга на скорость, в эффективных буллитах, в силе броска. На льду также пройдет и шоу маскотов А с 15.25 начнутся полуфиналы Матча звезд КХЛ: дивизион Боброва сыграет с дивизионом Тарасова, а дивизион Харламова — с дивизионом Чернышова.

Отметим, что на следующий день Матча Звезд КХЛ, 11 декабря пройдут конкурсы Мастер-шоу: надежная защита, точность броска, конкурс капитанов, а также матч за третье место и финал. Перед болельщиками выступит Клава Кока.

КСТАТИ

В матче Звезд КХЛ-2022 в Челябинске примут участие семь игроков «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

В команде дивизиона Харламова сыграют: нападающие Антон Бурдасов - капитан команды («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»), а также один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ – нападающий Роман Канцеров («Стальные лисы»).

Главный тренер дивизиона Илья Воробьев («Металлург»),

За дивизион Тарасова сыграют уроженцы Челябинска и воспитанники "Трактора" Никита Нестеров (ЦСКА) и Максим Шалунов («Локомотив»).

СПРАВКА «КП»

Фонбет Неделя звезд хоккея проходит в Челябинске с 3 по 11 декабря в ледовой арене «Трактор». Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ состоялись 3 и 4 декабря. В первом матче сильнее оказалась сборная Востока (5:2), у женщин победу праздновала команда Запада (3:4).

Неделя Звезд хоккея проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторами турнира являются Континентальная хоккейная лига, Фонд поддержки спорта Челябинской области и ХК «Трактор».

Хоккеисты российских клубов перед Матчем Звезд КХЛ-2022 побывали в 10 школах Челябинска. О чем рассказали игроки школьникам, болельщикам и начинающим спортсменам, читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru