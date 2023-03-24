«Застал красоту практически на пороге дома»: под Челябинском запечатлели северное сияние

Фото: Дмитрий Якубовский

В ночь на пятницу, 24 марта, жители Челябинской области могли наблюдать редкое для Урала атмосферное оптическое явление — северное сияние. Уникальное яркое представление сняли в селе Долгодеревенском около 2 часов ночи.

— На самом деле мне повезло. Один мой знакомый поделился, что ночью можно попробовать сфотографировать это явление. Не долго думая, я поехал в ближайшее поле. Сияло так, что можно было увидеть даже без оптики. Свечение было разной эффективности. Примерно минут 20 я поснимал его, и далее оно утихло, но знаю точно, что после этого снова были вспышки на небе, — рассказывает автор фото Дмитрий Якубовский.

Фото: Дмитрий Якубовский

Дмитрий поделился, что увидеть северное сияние своими глазами было его мечтой.

— Я знаю, что в наших краях это практически невозможно. У меня даже были мысли поехать куда-то на север, а тут подвернулся такой уникальный случай — застать такую красоту практически на пороге дома. Это потрясающие впечатления, словно прикоснулся к чему-то тайному, древнему, космическому.

Причиной такого явления — сильная и редкая магнитная буря. Примечательно, что в последний раз челябинцы наблюдали сияние в 2015 году.

Фото: Дмитрий Якубовский

Фото: Дмитрий Якубовский

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