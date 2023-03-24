«Просто позорище»: что произошло после матча «Металлург» — «Авангард» в Магнитогорске 23 марта 2023

«Металлург» уступил «Авангарду» в четвертьфинале плей-офф. Фото: ХК «Металлург»

Магнитогорский ХК «Металлург» вылетел из четвертьфинала Кубка Гагарина, да еще и с личным антирекордом. Впервые в истории команда проиграла в серии со счетом 0:4 и по-настоящему разозлила болельщиков. Под конец матча фанаты скандировали лишь одно слово, адресованное тренеру: «Уходи!» А затем собрались возле арены и высказали недовольство матерной кричалкой: «П****ц позорище!». Рассказываем, что произошло после решающего матча «Металлург» — «Авангард» в Магнитогорске 23 марта 2023

Ролик появился в социальных сетях и вызвал неоднозначную реакцию поклонников хоккея. Одни поддерживают такой перформанс и считают, что команда действительно выступила ужасно:

— Когда певец фальшиво поет, зритель может и молча уйти, и освистать, а раньше и помидорами закидывали. Так почему тут нельзя высказать команде свое «фи» за конкретную халтуру? Бывает, проиграет команда, но было видно, как они до последнего бились. Вот тут действительно веришь и поддерживаешь. А когда идет конкретная халтура, слив, о какой поддержке может идти речь? — пишет Анна Древаль.

— Позорники, даже смотреть противно. Покатались и ушли, — считает Ирина Юрьева.

— Они за бабки играют, на болельщиков им плевать, — добавил Илья Сульдин.

Другие же считают, что истинные болельщики должны уважать игроков, даже несмотря на досадные поражения:

— Какой пример вы подаете юным болельщикам? Как думаете, захочет ли ребенок пойти заниматься хоккеем, если увидит это видео? Он будет думать, а вдруг я проиграю и меня так же будут унижать. Я тоже недоволен игрой «Металлурга», могу немного поругать ребят в интернете, но вести себя именно так — не позволительно, — возмущается Вячеслав Толмачев.

— Вот и показали свое истинное лицо болельщики пластилиновые. Устроили такое вместо того, чтобы поддержать свою любимую команду, которая ждала именно этого. Снимите с себя шарфы и бейсболки с лисенком, — пишет Александр Кох.

— Сборище идиотов. Надо уметь радоваться победе и принимать поражение, — подытожил Андрей Варлаков.

В целом, суть всего холивара умещается в короткий диалог под тем же видео:

— 0:4 — это позор, — считает Матвей Князев.

— Позор — это такие болельщики, — отвечает ему Вадим Харрасов.

А ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ?

Бывший директор ХК «Трактор», хоккейный эксперт Марк Винницкий считает, что еще в 1/4 финала Восточной конференции встретились две очень сильные, мастеровитые команды — «Металлург» и «Автомобилист». Тогда «Магнитка» дожала, вернувшись в серию с 1:3. Возможно, эта «заруба» отняла не столько физических, сколько моральных сил.

— В серии с «Авангардом» чего-то не хватило. Да, в целом у «Металлурга» очень хорошие исполнители, а вместе у них в этой серии с Омском не получилось. В таких матчах на вылет побеждает характер, командный стержень. На мой взгляд, у «Авангарда» в хорошем смысле победили мужики, у которых был такой стержень, — считает Марк Винницкий.

Еще один хоккейный эксперт, журналист официального сайта КХЛ и «РБ Спорт» Олеся Усова также считает, что в этой серии «Магнитке» не хватило ни сил, ни эмоций. По ее словам, в некоторых моментах команда показывала яркую игру, но этого было недостаточно.

— Команда будто была сломана, но продолжала биться на оставшемся мастерстве и опыте, — рассказывает Олеся Усова. — Не случайно ближе к финальной сирене болельщики ушли с фан-сектора, а крики «Уходи!», судя по всему, были адресованы Илье Воробьеву. В Магнитогорске есть большое разочарование от главного тренера, который приводил «Металлург» и к чемпионству, и к финалу Кубка Гагарина. В новом сезоне у команды, вероятно, должен быть новый наставник.

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