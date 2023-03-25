В Челябинске пожарные сняли ребенка с карниза балкона на четвертом этаже

Ребенка сняли с карниза и эвакуировали на землю. Кадр с видео: ГУ МЧС по Челябинской области

Вечер субботы в Челябинске мог бы ознаменоваться неприятным инцидентом, если бы прохожие не заметили ребенка на карнизе балкона пятиэтажки на Комсомольском проспекте. Очевидцы позвонили спасателям, которые сразу же выехали на место происшествия.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, восьмилетний мальчик находился на карнизе балкона четвертого этажа. Пожарные развернули автолестницу, чтобы снять его с опасной высоты. Добравшись до ребенка, они осторожно посадили его к себе и эвакуировали на землю.

Позже выяснилось, что мальчик находился дома один. Он полез на карниз, чтобы достать упавшую игрушку. Сейчас полицейские проверяют родителей ребенка.

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