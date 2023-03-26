Пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе под Челябинском

Среди погибших оказались четверо детей. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Сегодня ночью, 26 марта, на трассе под Челябинском случилась жесткая авария. В Троицком районе грузовик столкнулся с легковушкой — в результате автомобиль сильно зажало, вытаскивать людей пришлось с помощью спасателей.

Известно, что в легковушке ехали водитель и четверо пассажиров — все погибли. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют подробности и обстоятельства случившегося. Информация от инспекторов появится позже.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Обновлено 10:30

Среди погибших в аварии оказались четверо детей от 13 до 15 лет. Все возвращались домой в поселок Карсы на машине ВАЗ-21102, за рулем ехала 22-летняя сестра одного из них. Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, в какой-то момент легковушка оказалась на встречной полосе, где и столкнулась с фурой Iveco.

По какой причине девушка выехала на встречную полосы, будут выяснять специалисты. Известно, что она водит машину с 2019 года, в нарушении ПДД замечена не была.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Буквально неделю назад на трассе М-5 в Челябинской области случилось ДТП с участием сразу четырех грузовиков и одной легковушки. Без пострадавших не обошлось.

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