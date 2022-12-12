Первая больница Магнитогорска – всегда впереди в борьбе за здоровье!

С хирургического корпуса началась история крупнейшей в городе больницы.

Масштабная забота о здоровье магнитогорцев началась с городской больницы № 1 им. Дробышева. Вот уже 75 лет здесь продолжают обследовать, избавлять от болей и возвращать радость жизни. Остаются традиции качества, но меняются технологии. Сегодня возможности больницы позволяют проводить обследование по самому широкому профилю, современное оборудование дает возможность избавить пациента от проблемы без операций, а если такая все-таки потребуется, то ее могут провести щадящими методами, то есть через маленькие проколы, а не большие разрезы.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Больница № 1 когда-то стала локомотивом системы здравоохранения Магнитогорска. Она и сейчас не сдает позиций и остается на передовой в борьбе за здоровье. Об этом можно говорить в буквальном смысле слова. В 2020 году учреждению пришлось вступить в войну с новой коронавирусной инфекцией. Коварный враг подкрался незаметно и ударил по самым незащищенным людям – пожилым и с проблемами здоровья.

Для больницы это стало вызовом. Коек не хватало. Пришлось перезагрузить все отделения, а их в учреждении 19, и не прекратить оказание помощи по основным профилям.

- Я до сих пор помню дату, когда мы узнали о первом заболевшем – 20 марта 2020 года. Именно на юге области появились вспышки и нам пришлось буквально вставать на военные рельсы, - рассказывает главный врач городской больницы № 1 им Дробышева Ирина Капланова. – Количество коек постоянно увеличивалось. Было время, когда всю больницу пришлось перепрофилировать. Это значит, практически сделать инфекционистов из хирургов, терапевтов, офтальмологов, кардиологов. Это было сложно, проводилась большая учебная, организационная работа.

ИНФЕКЦИИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ

Во время пандемии госпитальная база в городской больнице № 1 стала самой крупной на юге Челябинской области. Первыми в схватку к ковидом вступили врачи инфекционногоотделения, которое работает в больнице с 1952 году. Опыт и профессионализм позволили победить пандемию и вернуться к обычной работе. А ее в отделении тоже хватает. По истории можно отследить вспышки заболеваемости.

Еще в 1955 году здесь открылось дополнительное боксированное отделение, появился свой приемный покой. В этом же году начал работу отдельный корпус для лечения больных инфекционным гепатитом.

Через год появился корпус для пациентов с кишечными инфекциями. А с 1980 года инфекционная служба разделилась на два отделения - 1 инфекционное отделение (гепатитное) и инфекционное отделение №2 (кишечное).

С 1997 на базе инфекционного отделения №2 начинает работать 6 коек интенсивной терапии. В 1998 году на первом этаже кишечного корпуса разворачивается третье инфекционное отделение для пациентов с ВИЧ.

В 2000 году появляется четвертое инфекционное отделение (боксированное). Оно работает как самостоятельное.В 2009 году открылся городской кабинет для обследования, наблюдения и лечения больных с вирусными заболеваниями печени (городской гепатоцентр).

В настоящее время служба представлена четырьмя инфекционными отделениями на 90 коек.

- Для нас главное достижение – победа над пандемией. Вся больница работала как слаженная команда. С другой стороны, это позволило обратить внимание на важность работы нашей службы, - говорит заведующая инфекционным отделением №2 Алена Павленко.

В обычное время инфекционисты работают точечно. По словам Алены, до сих пор могут встретиться заболевания малярией, брюшным тифом, лихорадкой западного Нила и даже тяжелые гельминтозы. Все-таки юг области – большое транспортный и таможенный узел, поэтому магнитогорских врачей экзотическими заболеваниями не удивить.

- Наша служба постоянно в тонусе. Чего мы только не пережили – и вспышки геморрагических лихорадок и все виды гриппов – и свиного, и птичьего. Постоянно появляются вспышки и новые инфекции, - добавляет Алена Владимировна.

КАМНЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Урологическое отделение такого уровня - единственное в городе. Его успешная работа - во многом заслуга заслуженного врача России, главного внештатного уролога Магнитогорска– Александра Мамаева. Александр Петрович пришел работать первую больницу сразу после окончания мединститута и стоял у истоков создания урологической службы.

Сегодня урологическое отделение предлагает разные виды лечения – от консервативного до хирургического, но щадящими методами. Это требует большого профессионализма от врачей, постоянного повышения квалификаци и, конечно, необходимого медицинского оборудования.

Так, для пациентов с мочекаменной болезнью больница может предложить не один вариант, как раньше, – под нож, а три, в том числе безоперационный. Главное только – приучить людей к своевременному обследованию.

- Если пациент вовремя проходит диагностику, то можно застать болезнь на ранней стадии. При камнях до двух сантиметров и хорошо просматриваемых на УЗИ, мы предлагаем дистанционный метод лечения с помощью современного литотриптора, когда направляется пучок волн. Он расшатывает камни, что позволяет их ликвидировать. Вся процедура занимает 30-35 минут. А раньше проводились только открытые операции с рассечением нервных волокон, сосудов, после этого оставались рубцы, начинались спайки, - объясняет Александр Мамаев.

Сегодня в арсенале врачей современные эндоскопы, которые позволяют делать даже сложные операции через небольшие проколы.

- Нет такого раздела урологического профиля, которые не представлен в нашем отделении. Можем делать все. Наши врачи являются постоянными участниками съезда урологов, пленумов и ассоциаций. Следим за всеми новшествами, которые внедряются за рубежом и в России. Разве что робота у нас нет (робот daVinci применяется при лечении урологических заболеваний – примеч. Редакции), но мы и без него справляемся, - добавляет Александр Петрович.

Об этом говорит тот факт, что раньше пациенты с болезнями урологического профиля были вынуждены ездить в Челябинск или другие крупные города. Сегодня магнитогорцы получают высококвалифицированную помощь в родном городе. Лечение в отделении горбольницы №1 выбирают даже жители других городов и соседней Башкирии.

Урологическое отделение – единственное в городе, которое не прекращает работы ни на минуту. Прием здесь ведется круглосуточно. Оказывают экстренную помощь больным.

В год в отделении получают помощь более 1200 пациентов, из них около половины оперируются.

- Диагностика улучшилась на амбулаторном этапе и в консультационных центрах. В нашем отделении установлены аппараты УЗИ, все врачи обучены сразу проводить диагностику самостоятельно. Так даже проще принимать решение о тактике лечения. Благодаря хорошей диагностике, сегодня стало меньше пациентов с 4 стадией рака и метастазами, потому что выявляем на раннем этапе. Раньше в запущенных случаях заболеваний мочеполовой системы приходилось порой удалять органы целиком, сегодня мы делаем резекцию и сохраняем максимально качество жизни пациента, - говорит Александр Мамаев.

Изменились не только технологии, но и условия для пациентов. Несмотря на то, что отделение располагается в корпусе, построенном еще в военные годы, здесь все чистенько и аккуратно. А во втором отделении оборудованы современные палаты. В каждой туалет, душ, раковина.

Памятник Дробышеву, заложившему традиции на многие десятилетия.

СЕРДЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Хирургический корпус больницы – ровесник учреждения, ему уже 75 лет. Сегодня хирургическую службу сложно представить без ее руководителя Александра Коновалова, заслуженного врача России, человека с большим опытом и большим сердцем.

- Сегодня хирургия развивается стремительно, поэтому наши врачи постоянно проходят обучение. Это позволяет 80% операций делать с помощью высокотехнологичного оборудования. Если раньше для операции требовалось сделать 30-ти сантиметровый разрез, с повреждением ребер, то сейчас достаточно 3-4 сантиметров или даже проколов в 1,5 сантиметра. После такого вмешательства пациент уже к вечеру может ходить, - комментирует Александр Коновалов, заведующий хирургическим торакальным отделением.

Сам Александр Хабибулович решил стать врачом еще в детстве. В 7 классе после катаний на коньках сломал ногу. С тех пор пообещал себе, что будет помогать людям, как те, кто вернул ему способность ходить.

Сегодня Александр Хабибулович, несмотря на почетный возраст, не расстается с работой. С утра обходы, проверка планов операций, перевязки, затем консультации.

- У меня правило – к любому пациенту относится как к близкому родственнику. Пациенту нужно прощать все, потому что он находится в тяжелой ситуации, а мы – врачи – не должны прятать сострадания. Есть специалисты, которые видят пациента только по снимкам УЗИ, результатам анализов, а ведь важно еще и побеседовать. Порой подойдешь перед операцией к больному, похлопаешь по плечу, приободришь, у него сразу меняется настроение. А от этого зависит общий настрой и выздоровление, - делится секретом уважаемый врач.

Александр Коновалов от своих правил не отсупает. Всегда на связи с пациентами, даже в выходные дни старается при первой возможности заглянуть к пациентам, поинтересоваться – все ли у них в порядке, узнать – как врачи себя чувствуют. Эту заботу ощущают все.

Ведущий хирург признается, сейчас работы прибавилось. После перенесенного ковида заболевания стали протекать в более тяжелой форме, много обращений с сердечно-сосудистыми патологиями.

Александр Хабибулович призывает всех жителей не бояться врачей, а чаще проходить обследования. Тем более сейчас для этого есть все возможности, начиная от получения электронных талончиков и заканчивая консультациями лучших специалистов больницы.

75-летний юбилей горбольница № 1 им. Дробышева встречает большой дружной командой. Именно дружный коллектив профессионалов двигает локомотив системы здравоохранения Магнитогорска вперед и до сих пор задает высокую планку, как 75 лет назад.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Геннадьевна Капланова

И.Г. Капланова

Я патриот первой горбольницы. Работаю здесь с первого дня своего трудового стажа и ни разу не задумывалась о смене учреждения. Главное достояние больницы - это ее люди. Те, кто работали в первых корпусах и заложили традиции работы – уважительное и гуманное отношение к любому пациенту, сотруднику; высокий профессионализм и самоотверженность. И те люди, которые эти традиции продолжают и развивают. Я хочу сказать спасибо тем, кто выбрал горбольницу как второй дом, а то и первый.

Четыре года назад, возглавив это учреждение, скажу честно мне было страшно не оправдать ожиданий, не соответствовать тем, главным врачам, которые здесь работали, а это были заслуженные врачи, профессионалы, грамотные управленцы. Ведь у нас очень большое учреждение. Спасибо коллегам, которые поддержали. Я знаю, что у нас настоящая команда и мы этим гордимся.

Александр Хабибулович Коновалов

А. Х. Коновалов

Наша больница была необходима населению и до сих пор остается таковой. Мы проводим около 2500 операций в год с помощью современного оборудования. Многие корпуса строились в послевоенные годы, сейчас требования изменились. Я хочу пожелать родной горбольнице, чтобы она и внешним видом соответствовала высокому уровню нашей работы и, конечно, процветания.

Александр Петрович Мамаев

А.П. Мамаев

У нас отличный коллектив – работоспособный, ответственный, профессиональный. Даже медсестры работают у нас по 20-30 лет. Я горжусь своим отделением, которые не отстает от новых веяний в медицине.

Пожелание у меня только одно – здоровья врачам и пациентам!

Алена Владимировна Павленко

А.В. Павленко

Желаю нашей больнице новых достижений, сохранения традиций – в коллективе дружелюбные отношения. Пандемия показала, как важно уметь быстро сплотиться, и мы это смогли сделать. У нас также существует наставничество, и молодые врачи всегда могут рассчитывать на совет и помощь старших. Это дорогого стоит. А из материального пожелала бы новых красивых корпусов.

СПРАВКА КП

Строительство больницы началось во время войны в 1943 году с трехэтажного корпуса, рассчитанного на 340 коек (ныне – главный хирургический корпус). Он был сдан в эксплуатацию в 1947 году и является центральным зданием больничного комплекса. В 1949-1952гг. перед центральным корпусом симметрично были выстроены два двухэтажных корпуса, украшенные портиками и террасами Завершили формирование главного входного узла трехэтажные здания поликлиники и административного корпуса, также симметрично расположенные вдоль ул. Чкалова; их высокие 4-колонные портики создают эффект парадности.

Первоначально больница имела четыре хирургических и одно гинекологическое отделение на 60 коек и терапевтические отделения на 40 коек. Окончательно больничный комплекс сформировался в 1950-60-е годы. Сейчас на территории больницы (14га) размещаются 10 лечебных корпусов и 11 зданий вспомогательного назначения.

Стационарную помощь пациенты получают в 19 отделениях по 14 профилям, из них больше половины направлений оказывается только в этом лечебном учреждении. Эти отделения считаются городскими и в них, в соответствии с приказом о маршрутизации, госпитализируется все взрослое городское население, а также население восьми прилегающих сельскохозяйственных районов: урологические, нефрологическое, гемодиализа, торакальной хирургии, офтальмологическое, оториноларингологическое, инфекционные, эндокринологическое, гериатрическое. Ежегодно в круглосуточном стационаре лечится 13-14 тыс. больных.

Основные виды специализированной помощи относятся к хирургическому профилю.

В отделении торакальной хирургии выполняются операции на легких, главных бронхах, диафрагме, пищеводе, трахее, торакоспические операции на легких, органах средостения.

Оперблок отделения оснащен уникальной торакаскопической стойкой, позволяющей производить сложнейшие операции на органах грудной полости из мини-доступа и с видеоподдержкой.

Офтальмолоческое отделение оказывает круглосуточную стационарную и амбулатоно-консультативную, плановую и экстренную помощь больным с патологией глазного яблока, его придатков и орбиты.

Освоены все современные методы диагностики и лечения больных с патологией глазного яблока, в том числе методы лазерной хирургии глаукомы, вторичной катаракты. Оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, включая оперативное лечение при незрелой катаракте.

В хирургическом отделении проводятся операции на желчных путях, пищеварительном тракте, малоинвазивные операции при желчнокаменной болезни, реконструктивные операции на пищеварительном тракте, хирургическое лечение грыж живота современными методами, холецистэктомия мини-лапаротомная, герниопластика.

Гинекологическое отделение обеспечивает весь объем диагностики, консервативного и хирургического лечения; здесь проводятся бескровные операции при бесплодии, микрохирургические пластические операции на придатках матки.

Урологическая служба обеспечивает неотложную и плановую помощь урологическим больным, в том числе с применением высоких технологий.

Широко развивается эндоскопическая урология. Внедрены эндоскопические операции, в частности при мочекаменной болезни, опухолях мочевого пузыря и мочеточника.

Четыре отделения инфекционной службы принимают пациентов с различной инфекционной патологией (ОЖКИЗ, воздушно-капельная инфекция, вирусные гепатиты, нейроинфекции, гельминтозы, малярии и др.).

Часть отделений и служб больницы выполняют функции городских специализированных центров. Единственными в городе являются отделения торакальной хирургии, урологические, инфекционные, эндоскринологическое, нефрологическое, гемодиализа, гериатрическое.

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