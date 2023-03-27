«Белый Кит» – там, где хочется улыбаться

История клиники началась в 2002 году, и вот так выглядит филиал «Белый Кит Premium». Фото: «Белый Кит»

Уже более 20 лет на рынке стоматологических услуг Челябинска присутствует ГК «Белый Кит». В нее входят сеть стоматологических клиник, собственная зуботехническая лаборатория и учебный центр.

История клиники началась в 2002 году, когда нынешний генеральный директор Егор Юрьевич Хребтов окончил университет и решил воплотить тему своей выпускной квалификационной работы в жизнь. Главной задачей являлось не просто открыть новые стоматологии, а вывести стоматологические услуги на новый уровень для Челябинска.

Егор Юрьевич Хребтов , генеральный директор ГК «Белый Кит». Фото: «Белый Кит»

Прорывом стало введение комплексной долгосрочной программы взаимодействия гигиенистов и пациентов, основанной на индивидуальных, максимально эффективных программах профилактики. Так появилась программа «32ok». Позже она легла в основу одноименной франшизы, которая позволяет открывать профилактические стоматологии в любом городе.

Успех клиники – профессиональные врачи

Одним из основных критериев успешной стоматологии является человеческий ресурс, а именно высококвалифицированные врачи, мастера своего дела. «Белый Кит» может гордиться тем, что собрал команду специалистов всех областей: терапевтов, гигиенистов, хирургов, пародонтологов, ортодонтов, ортопедов. Многие врачи клиники имеют медаль Стоматологической ассоциации России – «Отличник стоматологии». В целях повышения профессиональных навыков врачи клиники проходят обучения и участвуют в конкурсах. Одним из самых популярных является корпоративный конкурс гигиенистов, в котором врачи стоматологии «Белый Кит» показывают высокий уровень подготовки, а также оттачивают свой профессионализм.

За год врачи-имплантологи проводят более 10 000 успешных операцией по имплантации, совершенствуется технология «Все на четырех» и хирургические шаблоны, благодаря чему процесс установки и заживления проходят достаточно комфортно. Важно заметить, что имплантологи с большой ответственностью берутся за сложные случаи, помогая пациенту воплотить свою мечту.

Сеть стоматологических клиник «Белый Кит» имеет награду «Стоматология №1» в области сервиса и признана «Клиникой года 2022. Южный Урал»* в номинации «Лучший клиентский сервис в сетевых стоматологиях» по итогам оценки «Тайный покупатель».

Награда «Клиника года 2022. Южный Урал»* в номинации «Лучший клиентский сервис в сетевых стоматологиях» по итогам оценки «Тайный покупатель». Фото: «Белый Кит»

«Белый Кит» входит в ассоциацию цифровых стоматологий и ассоциацию гигиенистов стоматологических, что позволяет повышать уровень знание врачей-стоматологов, зубных техников и гигиенистов стоматологических. Помимо этого, многие врачи имеют медали на популярном ресурсе «ПроДокторов», где их работа и труд признаются одними из лучших в регионе в своей специальности по отзывам пациентов за год.

«Белый Кит»: совершенствование изо дня в день

В клиниках используются одни из самых современных технологий, благодаря чему лечение проходит быстро, безболезненно и качественно. Например, в клиниках установлены диодные аппараты АЛОД 01, благодаря которым можно лечить: стоматит, гингивит, грибковые, вирусные и бактериальные заболевания полости рта. А с помощью интраорального сканера, создаются 3D-модели полости рта, которая используется в:

- ортопедии. Применяются для изготовления мостов, коронок, виниров и вкладок;

- имплантологии. Применяются для изготовления шаблонов и диагностики перед операцией при установке дентальных имплантов;

- ортодонтии. Применяется в детальном исследовании клинической картины и постановке верного диагноза, а также в изготовлении точных ортодонтических конструкций.

В честь 20-летия создания бренда «Белый Кит» в филиале «Белый Кит Premium», расположенного на главной пешеходной улице Кирова, открылись два новых кабинета, оборудованных по последнему слову техники.

Благодаря вниманию к деталям и профессионализму врачей, у стоматологии «Белый Кит» есть постоянные клиенты, которые посещают клинику чуть ли не самого её открытия.

– Я являюсь пациентом стоматологии «Белый кит» уже 15 лет. Можно сказать, что я являюсь одним из старичков. Наш семейный стоматолог уже действительно является другом для всей семьи. Ведь вся моя семья тоже проходит лечение в стоматологии «Белый кит». А сейчас маленькие дети просятся в новую детскую стоматологию к подружке. Так они называют своего стоматолога. Вот такой вот семейный фан-клуб «Белого кита». Мы благодарны каждому, кто прикладывает руку к созданию и воплощению всех деталей по работе с пациентами. Такого бережного отношения я не видел нигде в Челябинске. Самое интересное, что на этапе «восхода» клиники и спустя много-много лет ее существования отношение к пациентам сохранилось и стало еще лучше. Сохранить такой подход не каждый сможет. И за это я благодарен «Белому киту», – поделился пациент Александр.

«Белый Кит» для детей

В 2020 году вблизи парка культуры и отдыха в центре Челябинска открылась новая детская клиника. В стоматологии для маленьких пациентов разместились не только кабинеты различных врачей-стоматологов (терапевты, гигиенисты, ортодонты), но и большая игровая зона, а также уютный холл для комфортного ожидания родителей. Яркий, красочный и дружественный интерьер со сказочными героями и любимые мультфильмы помогут детям настроиться на поход к стоматологу.

Детская стоматология «Белый Кит». Фото: «Белый Кит»

Стоматология оснащена самым технологичным оборудованием, рассчитанным именно на детей и подростков. Например, рентген-аппарат снабжен специальными миниатюрными датчиками, позволяющими делать все виды снимков малышам максимально комфортно. Кабинеты врачей с прозрачными стенами и цветной подсветкой превратят пространство в космический корабль.

– Отличная стоматология для детей! Грамотные специалисты и трепетный подход к маленьким пациентам. Мы ходим и на чистку, и на консультации – сын доволен, — поделилась Марина.

Помимо успехов в стоматологической сфере «Белый Кит» активно занимается благотворительностью, сотрудничая с РБФ «Теплый дом».

«Белый Кит» не просто название – это бренд, который знают и любят многие жители Челябинска и области. Каждый день работы клиник наполнен бережной заботой, чутким вниманием и пониманием к каждому пациенту!

*организатором конкурса является челябинский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда».