Так сезон шашлыков еще не открывали: инвалида посадили в автобус с помощью шампура

Работник киоска с шаурмой одолжил шампур Фото: кадр с видео

В Челябинске водитель автобуса № 1 «Ж/д вокзал — Аэропорт» не смог откинуть пандус. На помощь ему пришел…. шаурмячник с шампуром. О курьезе рассказал активист-колясочник, бывший депутат Николай Ольховский. Он снял произошедшее на видео.

Все произошло на остановке Плеханова. Водитель автобуса — как положено — вышел и уточнил, нужна ли помощь. Но во вот незадача: открыть пандус с помощью отмычки не удалось.

— Нет, коляску не трогайте. Эту штуку надо откинуть, чтобы я мог заехать, — ответил Ольховский парням, бросившимся ему на помощь.

В итоге с помощью шампура, который дал работник шаурмячной, и нескольких неравнодушных парней пандус удалось откинуть.

Часто ли промывают пандусы и как быстро они забиваются грязью, — вопрос открытый Фото: кадр с видео

— Когда пандус открыли, стало видно, что его никто давно не открывал и не чистил: пандус черный от грязи, петли заржавели и с трудом проворачиваются, — заключил Ольховский.

Директор МУП «Служба организации движения» Валерий Кочетков в разговоре с журналистом радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) сообщил, что в ситуации уже разбираются, но письменного доклада у него пока нет.

Дело в том, что к пандусам прилагаются заводские крючки. В тот вечер отмычка сломалась. Говорит, пробовали делать ручки, но об них стали запинаться пассажиры.

— Салоны автобусов моются и пандусы тоже — туда набирается мелка щебенка и грязь. Если мы не промоем, пандус не закроется, — рассказал КП-Челябинск Валерий Кочетков.

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