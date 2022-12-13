5 сезон проекта-преображения «Красота в тебе» завершен

Фото предоставлено организаторами

В Челябинске 9 декабря состоялся грандиозный финал 5 сезона международного социального проекта-преображение «Красота в тебе». На протяжении 3 месяцев участницы проходили образовательный курс от топовых экспертов города. Главный приз — преображение внешности с участием итальянского пластического хирурга dr. Ivan Gaja (Иван Гайя) на сумму в 2 млн рублей — получила героиня сезона Анна Курасова.

Фото предоставлено организаторами

Отметим, что с первых дней и на протяжении двух лет проект реализуется при поддержке Челябинского областного отделения «Опора России». По словам организатора и идейного вдохновителя «Красоты в тебе» заместителя председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Челябинского областного отделения «Опора России», директора медико-косметологического центра «Арт-Медика» Ирины Кузнецовы, участницы5 сезона превзошли все ожидания.

— Мы наблюдаем, с какой самоотдачей наши участницы работают над новой версией себя, применяя новые знания. Как эксперты проекта, мы испытываем огромное удовольствие от результатов нашего коллективного вклада в преображение челябинских женщин. Каждый сезон объединяет настолько разносторонних, талантливых и удивительных девушек, вдохновленных общей целью — найти путь к красоте в себе, — отметила Ирина Кузнецова.

Фото предоставлено организаторами

Участницы проходили обучение по направлениям красоты и здоровья, уходу за зоной улыбки, правильного питания, психологической грамотности, дизайна, дефиле и осанки, фотопозированию, развитию личного бренда в социальных сетях. Девушки постигли философию аргентинского танго и выступили перед зрителями.

Главная героиня проекта — владелица небольшой челябинской торговой сети магазинов Анна Курасова на безвозмездной основе получила главный приз — преображение внешности на сумму в 2 млн рублей. Свой вклад в новый образ челябинки внесли итальянский пластический хирург dr. Ivan Gaja (Иван Гайя), эксперт по красивой медицине Ирина Кузнецова (МКЦ «Арт-Медика»), эксперт по красивой улыбке Вячеслав Куликов («Швейцарская стоматология»), парикмахер-стилист Андрей Пшонофф и другие.

Фото предоставлено организаторами

— Экспертами проекта была разработана и воплощена программа по преображению моей внешности. Одним из самых важных этапов стало липомоделирование тела, от итальянского пластического хирурга dr. Ivan Gaja (Иван Гайя). Процедура позволила избавиться от лишнего объема в области талии и живота, появившихся после родов. Выражаю огромную благодарность всей большой команде! — прокомментировала Анна Курасова.

В свою очередь, эксперт по красивой улыбке Вячеслав Куликов порекомендовал участницам не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой:

Фото предоставлено организаторами

— На протяжении каждого сезона мы переживаем за каждую героиню. Преображение, которое участницы получают, не только внешнее, но и внутреннее. Девушки сильно меняются внутри себя. Однако если кто-то думает, что преобразилась, стала красивой и жизнь изменится, то это не так. Не стоит останавливаться, нужно продолжать работать над собой. Ведь это подчеркивает даже название проекта «Красота в тебе».

В этом сезоне у проекта появился собственный символ — стилизованная брошь с изображением девушки в воздушном белом платье. Идея принадлежит участнице 5 сезона Светлане Негребецких, директору компании «ЗлатДекор».

Фото предоставлено организаторами

— Брошь выполнена нашими мастерами в стиле златоустовской гравюры на стали. Изделие состоит из латуни, покрытие — никель, золото, эмаль. Также использованы фианиты и наша душа. Теперь это изюминка проекта, которую получила каждая участница, — рассказала Светлана Негребецких.

Добавим, что старт 6 сезона проекта «Красота в тебе» состоится в январе 2023 года. Народное голосование за героиню проходит на сайте «Комсомольской правды» до 10 января.

Партнёры проекта:

• «ЗлатДекор»;

• бутик итальянской одежды Bella Compagnia;

• EnzaHome Челябинск;

• официальный дистрибьютор торговой марки «Первый живой коллаген» в Челябинской области;

• венозная эстетическая хирургия;

• бренд Rever — итальянская космецевтика для домашнего и профессионального ухода;

• школа аргентинского танго «Он и Она»;

• клиника «Оста»;

• компания «Цветопторг» — Вера Соколова;

• брафиттер Ольга Золотая;

• «Опора России».

Информационный партнёр — медиагруппа «Комсомольская правда – Челябинск».