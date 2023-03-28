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Общество28 марта 2023 6:40

В Челябинске площадь Ярославского переименуют в площадь Искусств

Такое решение приняли депутаты городской думы
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Площадь Ярославского просуществовала с таким названием 90 лет

Площадь Ярославского просуществовала с таким названием 90 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске площадь Ярославского переименуют в площадь Искусств. Такое решение на сегодняшнем заседании городской думы единогласно приняли депутаты. А первым с идеей выступил театр оперы и балета. Они аргументировали свое предложение тем, что рядом с площадью располагаются школа искусств, филармония, два музея, а через мост находится еще и зал органной музыки «Родина».

Это уже не первое переименование в истории площади. Она появилась вместе с самим Челябинском и изначально называлась Христорождественской, Соборной, поскольку на ней находился главный в городе Христорождественский собор. Но в 1932 году его снесли по приказу руководителя антирелигиозной политики СССР Емельяна Ярославского, а через пять лет начали строить театр.

Собственно, в честь этого большевика-безбожника площадь и получила свое название, с которым просуществовала 90 лет. В 1950 году ее реконструировали и сделали сквер, а в 1996 во время прокладки теплотрассы там нашли захоронения. Оказалось, что это кладбище Челябинской крепости.

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