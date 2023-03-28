Искали клад совсем не там? Ученый нашел «золотой» след Пугачева в Ильменских горах

Клад с пугачевским золотом, возможно, лежит в одной из пещер. Фото: архив музея Ильменского заповедника

Золото Емельяна Пугачева может быть спрятано в Ильменском заповеднике, который находится в Челябинской области. К такому выводу пришел сотрудник заповедника Михаил Рассомахин, когда изучал труды археологов 150-летней давности.

— Я искал информацию о захоронениях Миасского района и случайно наткнулся на легенду о главном кладе Пугачева, — рассказывает Михаил Рассомахин.

Неожиданное открытие сделал ученый Михаил Рассомахин. Фото: архив музея Ильменского заповедника

По сей день ходит легенда, что в 18 веке Емельян Пугачев выкинул бочки со своим золотом в озеро Инышко, неподалеку от города Миасс. Но жители искали клад совсем не там, а на Ильменских горах. В книгах, которые изучал Рассомахин, сказано, что сокровища спрятаны рядом с рекой Черемшанкой. Об этом писал историк Руф Игнатьев, который в 1863 году изучал памятники археологии на Южном Урале и общался с горными рабочими.

По данным Игнатьева, на протяжении долгих лет люди пытались найти то самое золото, но так и не смогли. А драгоценный металл может лежать в пещере на территории заповедника. Историк подчеркнул, что рабочие ни на секунду не сомневались в существовании клада.

Узнав об этом, Рассомахин отправился по местам, где может лежать пугачевское золото. Ученый наткнулся на сквозной грот в скале, неподалеку от Большой Черемшанки, но внутри ничего не нашел.

За сотни лет легенда о кладе передавалась из уст в уста и могла быть сильно искажена. Однако, даже ученые считают, что часть этих историй может быть правдивой. Археологи, которые пытались найти здесь что-то ценное, зачастую натыкались на бесполезные предметы: остатки стрел, бляшек и костей. Кто знает, возможно, клад спрятан очень хорошо и ждет своего часа в Ильменском заповеднике.

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