В Магнитогорске мошенники развели пенсионера на интимные фотографии

Пенсионер попался на удочку мошенников, когда зашел на сайт знакомств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Магнитогорске Челябинской области мошенники развели пенсионера на интимные фотографии. 66-летний дедушка зарегистрировался на сайте знакомств и встретил там женщину, которая вдвое моложе него. Несколько дней она рассказывала ему, как жаждет встречи, и скидывала свои горячие снимки.

Пенсионер ответил ей взаимностью и тоже наделал откровенных фотографий. Отправил своей возлюбленной, а через несколько дней получил сообщение с угрозами. Ему прислали скриншоты переписки и личные данные. В письме было сказано, что весь этот контент отправится к родственникам дедушки, но вопрос можно решить за 6 тысяч рублей.

Перепуганный мужчина смог найти лишь 3 тысячи. Он отправил эту сумму, куда было сказано, а затем пошел в полицию.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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