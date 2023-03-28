Шойгу приехал в Челябинскую область для инспектирования оборонных заводов

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Челябинскую область. Он проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК и провел встречу с их руководителями. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

— Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции, — уточнили в военном ведомстве.

Руководители оборонных предприятий рассказали Шойгу о реализуемых проектах по улучшению производственных мощностей и увеличению производительности труда. По их словам, они уже в несколько раз увеличили выпуск боеприпасов для обеспечения нужд российской армии, а до конца года производство отдельных образцов продукции должно вырасти в 7-8 раз.

Министр обороны РФ также провел совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России. По итогам рабочей поездки он поставил задачи по наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения гособоронзаказа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.