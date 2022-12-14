8 фраз губернатора Алексея Текслера, которые характеризуют его как начальника

Эти фразы чаще всего звучали в адрес чиновников. Фото: правительство Челябинской области. Коллаж: Сергей Зверев

Вся Челябинская область сегодня на протяжении трех часов слушала прямую линию губернатора Алексея Текслера. Мы – тоже. Вопросы были разные, как и ответы на них – со стороны министров и глав муниципалитетов. «Комсомольская правда-Челябинск» проанализировала наиболее частые фразы, которые использовал Текслер, когда раздавал нагоняи чиновникам.

«Разберитесь», «Напоминаю», «Ускоряйтесь», «Доложите», «Подключайтесь», «Обращаю внимание», «Срочно», «Давайте!», «С вами – отдельно!», «Занимайтесь!». Многие из этих фраз прозвучали ни один и даже не два раза. Самой, пожалуй, эмоциональной была часть, которая касалась отопления в школе Мисяша в Чебаркульском районе, школы в поселке Арксинский Нагайбакского района, школы в Саткинском районе. «Позор», «С вами отдельно! Давайте!». «Вы обещали мне и жителям», «Берем на контроль!».

Задания розданы, по ряду вопросов Текслер потребовал ответа и реакции уже завтра. Судя по всему, чиновникам в ближайшее время придется несладко – в колл-центр поступило больше пяти тысяч вопросов от южноуральцев.

Прямая линия с Алексеем Текслером 14 декабря 2022: губернатор ответил на вопросы жителей.

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