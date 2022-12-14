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Политика13 декабря 2022 23:30

Прямая линия с Алексеем Текслером 14 декабря 2022: губернатор отвечает на вопросы жителей

В режиме онлайн рассказываем о том, как проходит прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером 14 декабря 2022
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Предполагается, что общение с жителями во время прямой линии Алексея Текслера продлится более двух часов.

Предполагается, что общение с жителями во время прямой линии Алексея Текслера продлится более двух часов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 14 декабря, пройдет прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Она начнется в 12:00. В режиме онлайн мы будем рассказывать о том, с какими проблемами обратились к главе региона и как он намерен их решать.

Вопросы от жителей собирались в течение недели. Уже известно, что обращения касались ЖКХ и газификации, благоустройства, оказания медицинской помощи, частичной мобилизации и участия южноуральцев в СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы задали вопрос губернатору или столкнулись с такой же проблемой – пишите нам на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

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Общество: ВОПРОС ДНЯПрямая линия с губернатором Текслером 2022