Известны имена участников зимнего забега «Маленький чемпион»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забег «Маленький чемпион» будет на виар-арене YesVR в ТК «КС». В этом году участвуют только две возрастные группы: от полугода до года и от года до двух лет.

В группе во «ВКонтакте» мы опубликовали списки участников в каждой возрастной группе. Так, в первой категории будет 40 человек, а во второй — 94.

Забег «Комсомольской правды — Челябинск» поддерживают генеральные партнера, которые уже готовят призы для самых быстрых деток: это компании Joonies и «ЛЕОВИТ». Также они подарят подарки победителям спецноминаций, в числе которых «Лучший костюм», «Лучшая группа поддержки», «Семейный look», «Самый креативный» и «Слеза чемпиона».